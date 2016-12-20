Hyundai сделает системы автоматического вождения доступнее

Вместе с другими автопроизводителями компания Hyundai также занимается разработкой самоуправляемого транспортного средства. Причём, в Hyundai сфокусировались на обеспечении доступности технологии максимально возможному количеству пользователей.

Компания Hyundai устроила демонстрационные тестовые заезды своего самоуправляемого автомобиля, который является модифицированной версией Ioniq. Соответствующее мероприятие проходило в Лас-Вегасе.

В модифицированном самоуправляемом автомобиле Hyundai Ioniq используются 4 оптические камеры, лидар и радары. Небольшое количество сенсоров объясняется желанием сделать установку как можно более доступной, чтобы заинтересовать максимально возможное количество потребителей.

Вместе с тем, уменьшение количества сенсоров накладывает и некоторые ограничения на используемую в Hyundai технологию. В частности, требуется использование высокоточных картографических данных. Прежде чем такие самоуправляемые автомобили смогут использоваться где-то, необходимо составить полные детальные карты этой территории.

Источник: nextpowerup