«И Pixel не помогли»: стабильно убыточная HTC отчиталась об очередном неутешительном квартале

Компания HTC огласила результаты финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы в четвёртом квартале 2016 года. В отчётном периоде был получен совокупный доход в сумме $720,7 млн, что на 13% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Также у компании снизилась валовая маржа – с 13,9% в четвёртом квартале 2015 года до 10,5% в четвёртом квартале 2016 года. Компания заявляет об устойчивых продажах и последовательном росте дохода на протяжении 2016 года. Вместе с тем, в четвёртом квартале 2016 года сумма полученного дохода почти не изменилась по сравнению с показателем третьего квартала, хотя обычно в четвёртом квартале наблюдается рост продаж в связи с новогодними праздниками.

Положительным моментом можно назвать существенное сокращение расходов компании HTC. На протяжении года расходы на ведение бизнеса удалось сократить более чем на треть (на 34%). В результате, несмотря на сокращение суммы полученного дохода удалось снизить и сумму операционного убытка – с $133,1 млн в четвёртом квартале 2015 года до $116,8 млн в четвёртом квартале 2016 года.

Чтобы улучшить ситуацию, HTC намерена сосредоточить усилия на перспективном, с точки зрения руководства компании, направлении виртуальной реальности. HTC продолжит создавать экосистему виртуальной реальности вокруг платформы HTC VIVE и намерена проводить соответствующие мероприятия. Кроме того, в обозримом будущем компания может выпустить необычный мобильный шлем виртуальной реальности. HTC намерена запустить устройство виртуальной реальности, совместимое с новым смартфоном U Ultra. Презентация такой новинки может состояться в конце 2017 года. Об этом заявил главный финансовый директор HTC.

Источник: techcrunch, theverge