«И вновь продолжается бой». Новейшая версия антипиратской защиты Denuvo трещит по швам

Новая версия антипиратской технологии Denuvo, призванной предотвратить игры от быстрого взлома, продержалась чуть более месяца. Как обычно, пираты празднуют, но в этот раз инцидент взлома оказался куда более знаковым. В 2014 г. авторы 2Dark, попавшей в немилость хакеров, студия Gloomywood, дали клятвенное обещание, что игра появится в Steam, GOG, и других сервисах, не использующих системы защиты. Однако за 2 недели до релизной даты стало известно, что 2Dark будет использовать Denuvo, соответственно ни о каких других версиях не может быть и речи. Авторы развели руками заявив, что на внедрении системы защиты настоял издатель Bigben Interactive…

Зарегистрированная в Австрии, компания Denuvo Software Solutions GmbH предлагает анти-пиратскую технологию, предназначенную для защиты различных цифровых продуктов. В своё время технология была успешно развернута на поприще гейм-паблишинга, но совсем недавно, эта, казалось бы, несокрушимая стена, начала давать трещины.

После взлома всех предыдущих версий, в январе этого года, новейшая на тот момент Denuvo пала под натиском пиратов с выходом Resident Evil 7: Biohazard, буквально спустя 5 дней после релиза. Это стало историческим моментом для всех, кто привык к тому, что все игры, защищенные Denuvo, взламываются месяцами после начала продаж либо вообще остаются первозданными.

Но рано было праздновать победу, и все отлично понимали, что Denuvo не будет сидеть сложа руки и спокойно проглотит горечь поражения. Действительно, через несколько дней после взлома, маркетинговый директор Denuvo Томас Гоэбл (Thomas Goebl) рассказал сайту Eurogamer, что улучшения Denuvo уже ведутся.

«Как всегда, мы продолжаем работать над улучшением наших решений, создавая обновления безопасности для новых версий. Мы изучаем все случаи обхода блокировки», – сказал тогда Гоэбл.

Теперь же всё внимание устремлено на выход игр с использованием новой технологии (Denuvo никак не классифицирует обновления версий своей технологии, хакеры назвали её «Denuvo version 4»). Ранее в этом месяце Mass Effect: Andromeda уже была взломана CPY, итальянской варез-группой, провоцирующей весьма ощутимые фантомные боли Denuvo в течение последнего года. Несмотря на некоторые ранние восхищенные комментарии, выяснилось, что ME: Andromeda на самом деле была «прикрыта» старой версией Denuvo v.3. С новым патчем игра также получила обновление антипиратской защиты, поэтому главное испытание для неё ещё впереди.

Ответ Conspiracy не заставил себя долго ждать, но они пошли иным путём. Как обычно, под гром фанфар, хакерская группа объявила, что взломана защита Denuvo v.4, используемая в 2Dark, малоизвестной стелс-адвенчуре от создателей Alone in The Dark.

Как видно из дат в указанном выше скриншоте, на взлом понадобилось чуть больше месяца с даты релиза 2Dark. В Denuvo до сих пор склонны утверждать, что это победа, если защита смогла устоять первые несколько недель с момента продаж. Да и в 2Dark применена «более простая» х86-версия. Однако, стоит иметь в виду, что это самая новая версия Denuvo, которая должна была вернуть утраченные позиции компании и восстановить боеспособность антипиратской технологии…

Вместо эпилога. В контексте борьбы издателей с пиратством, пожалуй, стоит подробнее остановиться на судьбе 2Dark. Очевидно, что большинство куда больше волнует взлом Denuvo v.4, чем перспектива попробовать игру. Однако, новость о взломе 2Dark ласкает слух многим и по другим, весьма веским причинам.

Около месяца назад, один из пользователей форума Reddit обратил всеобщее внимание на то, что разработчики 2Dark дали некоторые обещания, которые потом не смогли сдержать. В 2014 г. во время краудфандинговой кампании 2Dark, у разработчиков Gloomywood напрямую спросили, будут ли какие-либо DRM добавлены в игру? Наряду с гарантией полного возврата денег (в случае неудачного проекта) для многих это становится решающим аргументом при финансирования игры. Разработчики пообещали, что 2Dark выйдет на нескольких платформах и будет «кристально чистой» …

Правда, позднее, на странице игры Steam пользователи обнаружили примечание, что тайтл включает в себя продукты сторонних разработчиков: DRM Denuvo, защита от несанкционированного доступа. В интервью Techraptor, выяснилось, что Gloomywood была вынуждена так поступить при подписании договора с издательством Bigben Interactive, настаивающим на внедрении защиты, как обязательном условии покупки проекта. Уже тогда игроки не на шутку всполошились, предполагая, что большая часть собранных средств пойдёт не на разработку игры, а на оплату антипиратской технологии. Увы и ах, но прогнозы оказались близки к истине. Игра получила невысокие оценки, а «золотая» защита, как мы уже знаем, продержалась немногим более месяца.

Теперь же все взоры обращены на гипотетически возможные релизы от CPY, каждый из которых защищён Denuvo v.4. Будут ли Nier: Automata, Dead Rising 4, Bulletstorm: Full Clip Edition, предстоящий Prey и вышеупомянутая Mass Effect: Andromeda взломаны? Ждать ответа осталось недолго.

