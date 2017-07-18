IDC: В первом квартале Android-смартфоны выросли до 85% рынка, Windows Phone упали до 0,1%, а Samsung отобрал лидерство у Apple

IDC: В первом квартале Android-смартфоны выросли до 85% рынка, Windows Phone упали до 0,1%, а Samsung отобрал лидерство у Apple

Исследовательская компания IDC опубликовала последние даные по продажам смартфонов за первый квартал текущего года, согласно которым модели Windows Phone упали до исчезающе малой отметки 0,1%, а Android-моделям удалось нарастить долю до 85,0% за счет падения доли Appe c 18,2% до 14,7%.

PeriodAndroidiOSWindows PhoneOthers
2016Q183.4%15.4%0.8%0.4%
2016Q287.6%11.7%0.4%0.3%
2016Q386.8%12.5%0.3%0.4%
2016Q481.4%18.2%0.2%0.2%
2017Q185.0%14.7%0.1%0.1%

Отметим, что это далеко не самый сильный результат смартфонов на основе Android и не самый слабый показатель iOS — во втором квартале 2016 года соотношение сил между двумя основными игроками выглядело как 87,6% на 11,7%. Исторически наиболее высокие показатели смартфоны Apple демонстрируют в четвертом квартале, после осеннего анонса новых моделей — в конце прошлого года iPhone набрали 18,2% доли рынка.

Если сравнивать показатели компаний, то Samsung вернула себе звание лидирующего производителя смартфонов, набрав 23,3% против 14,7% у ближайшего конкурента Apple. Отметим, что в четвертом квартале прошлого года результаты были противоположными — американская компания отобрала первое место у южнокорейской — 18,2% против 18,0% — после проблем последней с «горящим» смартфоном Note7.

PeriodSamsungAppleHuaweiOPPOvivoOthers
2016Q123.8%15.4%8.4%5.9%4.4%42.1%
2016Q222.7%11.7%9.3%6.6%4.8%45.0%
2016Q320.9%12.5%9.3%7.1%5.9%44.3%
2016Q418.0%18.2%10.5%7.3%5.7%40.2%
2017Q123.3%14.7%10.0%7.5%5.5%39.0%

Росту результатов Samsung поспособствовали скидки на модели предыдущего поколения Galaxy S7, хороший спрос на актуальные флагманские модели Galaxy S8, а также рост объемов продаж смартфонов среднего уровня серий A и J. У Apple наблюдается небольшое снижение показателей (с 51,2 млн до 50,7 млн смартфонов), однако аналитики прогнозируют отличный четвертый квартал текущего года и особенно сильный следующий 2018 год, связанный с высоким спросом на новые модели iPhone. Остальные крупные производители, включая Huawei, Oppo и Vivo в целом сохранили свои показатели.

Компания IDC отметила, что средняя стоимость смартфона снизилась до отметки $220 и будет продолжать снижаться в будущем. Эксперты прогнозируют, что к 2021 году средняя цена упадет ниже $200 (и составит $198) и на рынок будет поставлено 1,5 млрд новых Android-смартфонов.

Источник: IDC (1, 2)

Похожие записи