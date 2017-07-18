IDC: В первом квартале Android-смартфоны выросли до 85% рынка, Windows Phone упали до 0,1%, а Samsung отобрал лидерство у Apple

Исследовательская компания IDC опубликовала последние даные по продажам смартфонов за первый квартал текущего года, согласно которым модели Windows Phone упали до исчезающе малой отметки 0,1%, а Android-моделям удалось нарастить долю до 85,0% за счет падения доли Appe c 18,2% до 14,7%.

Period Android iOS Windows Phone Others 2016Q1 83.4% 15.4% 0.8% 0.4% 2016Q2 87.6% 11.7% 0.4% 0.3% 2016Q3 86.8% 12.5% 0.3% 0.4% 2016Q4 81.4% 18.2% 0.2% 0.2% 2017Q1 85.0% 14.7% 0.1% 0.1%

Отметим, что это далеко не самый сильный результат смартфонов на основе Android и не самый слабый показатель iOS — во втором квартале 2016 года соотношение сил между двумя основными игроками выглядело как 87,6% на 11,7%. Исторически наиболее высокие показатели смартфоны Apple демонстрируют в четвертом квартале, после осеннего анонса новых моделей — в конце прошлого года iPhone набрали 18,2% доли рынка.

Если сравнивать показатели компаний, то Samsung вернула себе звание лидирующего производителя смартфонов, набрав 23,3% против 14,7% у ближайшего конкурента Apple. Отметим, что в четвертом квартале прошлого года результаты были противоположными — американская компания отобрала первое место у южнокорейской — 18,2% против 18,0% — после проблем последней с «горящим» смартфоном Note7.

Period Samsung Apple Huawei OPPO vivo Others 2016Q1 23.8% 15.4% 8.4% 5.9% 4.4% 42.1% 2016Q2 22.7% 11.7% 9.3% 6.6% 4.8% 45.0% 2016Q3 20.9% 12.5% 9.3% 7.1% 5.9% 44.3% 2016Q4 18.0% 18.2% 10.5% 7.3% 5.7% 40.2% 2017Q1 23.3% 14.7% 10.0% 7.5% 5.5% 39.0%

Росту результатов Samsung поспособствовали скидки на модели предыдущего поколения Galaxy S7, хороший спрос на актуальные флагманские модели Galaxy S8, а также рост объемов продаж смартфонов среднего уровня серий A и J. У Apple наблюдается небольшое снижение показателей (с 51,2 млн до 50,7 млн смартфонов), однако аналитики прогнозируют отличный четвертый квартал текущего года и особенно сильный следующий 2018 год, связанный с высоким спросом на новые модели iPhone. Остальные крупные производители, включая Huawei, Oppo и Vivo в целом сохранили свои показатели.

Компания IDC отметила, что средняя стоимость смартфона снизилась до отметки $220 и будет продолжать снижаться в будущем. Эксперты прогнозируют, что к 2021 году средняя цена упадет ниже $200 (и составит $198) и на рынок будет поставлено 1,5 млрд новых Android-смартфонов.

Источник: IDC (1, 2)