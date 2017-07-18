IDC: В первом квартале Android-смартфоны выросли до 85% рынка, Windows Phone упали до 0,1%, а Samsung отобрал лидерство у Apple
Исследовательская компания IDC опубликовала последние даные по продажам смартфонов за первый квартал текущего года, согласно которым модели Windows Phone упали до исчезающе малой отметки 0,1%, а Android-моделям удалось нарастить долю до 85,0% за счет падения доли Appe c 18,2% до 14,7%.
|Period
|Android
|iOS
|Windows Phone
|Others
|2016Q1
|83.4%
|15.4%
|0.8%
|0.4%
|2016Q2
|87.6%
|11.7%
|0.4%
|0.3%
|2016Q3
|86.8%
|12.5%
|0.3%
|0.4%
|2016Q4
|81.4%
|18.2%
|0.2%
|0.2%
|2017Q1
|85.0%
|14.7%
|0.1%
|0.1%
Отметим, что это далеко не самый сильный результат смартфонов на основе Android и не самый слабый показатель iOS — во втором квартале 2016 года соотношение сил между двумя основными игроками выглядело как 87,6% на 11,7%. Исторически наиболее высокие показатели смартфоны Apple демонстрируют в четвертом квартале, после осеннего анонса новых моделей — в конце прошлого года iPhone набрали 18,2% доли рынка.
Если сравнивать показатели компаний, то Samsung вернула себе звание лидирующего производителя смартфонов, набрав 23,3% против 14,7% у ближайшего конкурента Apple. Отметим, что в четвертом квартале прошлого года результаты были противоположными — американская компания отобрала первое место у южнокорейской — 18,2% против 18,0% — после проблем последней с «горящим» смартфоном Note7.
|Period
|Samsung
|Apple
|Huawei
|OPPO
|vivo
|Others
|2016Q1
|23.8%
|15.4%
|8.4%
|5.9%
|4.4%
|42.1%
|2016Q2
|22.7%
|11.7%
|9.3%
|6.6%
|4.8%
|45.0%
|2016Q3
|20.9%
|12.5%
|9.3%
|7.1%
|5.9%
|44.3%
|2016Q4
|18.0%
|18.2%
|10.5%
|7.3%
|5.7%
|40.2%
|2017Q1
|23.3%
|14.7%
|10.0%
|7.5%
|5.5%
|39.0%
Росту результатов Samsung поспособствовали скидки на модели предыдущего поколения Galaxy S7, хороший спрос на актуальные флагманские модели Galaxy S8, а также рост объемов продаж смартфонов среднего уровня серий A и J. У Apple наблюдается небольшое снижение показателей (с 51,2 млн до 50,7 млн смартфонов), однако аналитики прогнозируют отличный четвертый квартал текущего года и особенно сильный следующий 2018 год, связанный с высоким спросом на новые модели iPhone. Остальные крупные производители, включая Huawei, Oppo и Vivo в целом сохранили свои показатели.
Компания IDC отметила, что средняя стоимость смартфона снизилась до отметки $220 и будет продолжать снижаться в будущем. Эксперты прогнозируют, что к 2021 году средняя цена упадет ниже $200 (и составит $198) и на рынок будет поставлено 1,5 млрд новых Android-смартфонов.