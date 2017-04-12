IDC заявляет о росте поставок компьютеров впервые за 5 лет, но Gartner считает иначе

На протяжении последних нескольких лет наблюдалось постоянное снижение объёмов поставок компьютеров. Но, похоже, в конце тоннеля забрезжил свет надежды на восстановление рынка компьютеров. Во всяком случае, на это надеются аналитики компании IDC. Они полагают, что в первом квартале 2017 года впервые за 5 лет наблюдается пусть и незначительный, но всё же рост объёмов поставок компьютеров.

По данным отчёта IDC, в первом квартале 2017 года было реализовано 60,3 млн компьютеров, что на 0,6% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. При этом все компании, вошедшие в пятёрку лидеров по количеству отгруженных компьютеров, смогли нарастить объёмы поставок. Кроме того, компания HP обошла Lenovo и вышла на первое место с показателем 13,1 млн реализованных компьютеров, что соответствует 21,8% доли рынка. Более подробные сведения по каждому производителю представлены в таблице.

Основными причинами роста поставок компьютеров в IDC называют высокие продажи коммерческих устройств Chromebook в США и превышение фактических объёмов сбыта над плановыми показателями во многих регионах.

Однако аналитики из Gartner рисуют не столь оптимистическую картину. По их мнению, объём реализации компьютеров был немного выше, чем по данным IDC – 62,2 млн единиц (причём, устройства Chromebook в эту статистику не вошли). Но этот показатель оказался на 2,4% меньше, чем в первом квартале 2016 года. Кроме того, отличия заметны и в составе пятёрки лидеров. Во-первых, Gartner называет лидером рынка компанию Lenovo с 12,4 млн отгруженных компьютеров, что соответствует 19,9% доли рынка. Во-вторых, на четвёртом месте расположилась компания ASUS, которая по версии IDC не попала в пятёрку лидеров. Gartner заявляет, что этот производитель контролирует 7,3% доли рынка компьютеров, а за минувший год объём реализации у него снизился на 14,0%. Наконец, по данным Gartner, у Acer наблюдается снижение объёмов поставок компьютеров на 1,8% – до 4,2 млн устройств. Более подробные сведения по каждому производителю представлены в таблице.

Причиной расхождения данных IDC и Gartner является использование различных методик подсчёта. Так, в отчёт IDC включаются ноутбуки Chromebook. Но в отчёт не попали планшеты, включая модели со съёмными клавиатурами. В то же время Gartner не считает Chromebook компьютером, но включает в отчёт ультрапортаивные устройства, такие как Microsoft Surface.

Источник: Engadget