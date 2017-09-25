iFixit: iPhone 8 сложнее ремонтировать, чем модель предыдущего поколения

Специалисты из iFixit получили в своё распоряжение новый смартфон Apple iPhone 8 и устроили традиционное вскрытие устройства. Разобрав новинку на отдельные компоненты, эксперты выявили особенности её конструкции, определили основные компоненты и, традиционно, вынесли вердикт относительно ремонтопригодности.

Напомним, смартфон Apple iPhone 8 внешне почти не отличается от устройства предыдущего поколения. Фактически, была изменена лишь задняя панель, которая теперь выполнена из стекла. Зато внутренние компоненты новинки были существенно переработаны по сравнению с iPhone 7. Модель iPhone 8 оснащена 4,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1334×750 точек, процессором Apple A11 Bionic, встроенной флэш-памятью ёмкостью до 256 ГБ и встроенным модулем беспроводной зарядки батареи.

По итогам разборки новому смартфону Apple iPhone 8 был присвоен рейтинг ремонтопригодности 6 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемая модель вполне неплохо поддаётся ремонту. Но этот показатель оказался ниже, чем у предшественника.

В процессе разборки было установлено, что наиболее часто требующие замены компоненты (дисплей и батарея) легко доступны (при наличии необходимых знаний и инструментов). Одним из частых объектов ремонта ранее был порт Lightning. Но теперь, благодаря добавлению беспроводной зарядки, нагрузка на разъём уменьшится, и он не потребует частой замены.

Уплотнителя для защиты от воздействия пыли и воды усложняют ремонт. В то же время благодаря их наличию снижается вероятность возникновения ситуаций, когда требуется сложный ремонт в результате воздействия жидкостей на внутренние компоненты смартфона. Для доступа к батарее используются привычные винты Phillips/JIS. Но для многих видов ремонта потребуется использовать четыре разных вида отвёрток.

Надёжность стеклянной задней панели ещё предстоит выяснить. Но уже сейчас известно, что её замена будет достаточно сложным и трудоёмким процессом.

Расположенные в нижней части корпуса компоненты iPhone, которые ранее было легко достать, теперь располагаются под конструкцией из кронштейнов и искусно сложенных гибких кабелей.

Модуль беспроводной зарядки прикреплён к опорной пластине, которая надёжно вклеена в заднюю панель. В процессе разборки аппарата она немного погнулась.

Источник: iFixit