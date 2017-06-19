iFixit: ноутбук Microsoft Surface Laptop совершенно непригоден для ремонта

Специалисты из iFixit получили в своё распоряжение новый ноутбук Microsoft Surface Laptop и устроили традиционное вскрытие устройства. Разобрав новинку на отдельные компоненты, эксперты выявили особенности её конструкции, определили основные компоненты и, традиционно, вынесли вердикт относительно ремонтопригодности.

В ноутбуке Microsoft Surface Laptop используется сенсорный 13,5-дюймовый IPS дисплей PixelSense с разрешением 2256х1504 точек. Плотность размещения пикселей составляет 201 на дюйм. Конфигурация может включать процессор Intel семейства Kaby Lake (Core i5 с частотой до 3,1 ГГц или Core i7 с частотой до 4,0 ГГц), 4, 8 или 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 128, 256 или 512 ГБ.

По итогам разборки новому ноутбуку Microsoft Surface Laptop был присвоен рейтинг ремонтопригодности 0 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемая модель совершенно непригодна для ремонта.

Эксперты iFixit выделили следующие моменты, касающиеся Microsoft Surface Laptop:

Этот ноутбук не предназначен для разборки и ремонта. Нельзя добраться до внутренних компонентов, не нанеся существенного ущерба устройству.

Процессор, оперативная память и накопитель распаяны на материнской плате, что практически исключает возможность самостоятельной модернизации для подавляющего большинства пользователей.

Разъём для подключения наушников является модульным и поддаётся замене. Но, чтобы добраться до него, сначала потребуется достать из корпуса радиатор системы охлаждения, вентилятор, дисплей и материнскую плату.

Замена батареи (45,2 Втч) является сложным и опасным процессом, что ограничивает жизненный цикл устройства.

Источник: iFixit