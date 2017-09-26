iFixit разобрали умные часы Apple Watch Series 3 с поддержкой LTE

Почти одновременно со смартфоном iPhone 8 специалисты iFixit произвели вскрытие и новой модели умных часов Apple Watch Series 3 с поддержкой связи LTE.

Напомним, в этой модели дисплей используется в качестве антенны. Причём, такая особенность конструкции не повлияла негативным образом на ремонтопригодность устройства. По итогам разборки новые умные часы Apple Watch Series 3 получили рейтинг ремонтопригодности 6 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемая модель вполне неплохо поддаётся ремонту. Этот показатель остался неизменным по сравнению с моделью предыдущего поколения. А для версии Apple Watch Series 1 рейтинг ремонтопригодности составлял 5 из 10.

Отмечается, что во внутренней структуре изменения являются не особо значительными. Помимо уже упомянутого дисплея с функцией антенны, в новинке применяется чипсет Apple S3 с 2-ядерным процессором. Также в наличии имеются новые чипы, отвечающие за мобильную связь: LTE-модем и модуль eSIM. Кроме того, в умных часах Apple Watch Series 3 доступен барометр, призванный повысить точность отслеживания упражнений.

Инженеры Apple незначительно увеличили ёмкость батареи в eмных часах Apple Watch Series 3. В новых часах используется аккумулятор ёмкостью 1,07 Втч (279 мАч, 3,82 В). Для сравнения, в модели Series 2 был доступен аккумулятор на 1,03 Втч (273 мАч, 3,77 В), а в Series 1 – 0,78 Втч (205 мАч, 3,8 В).

Теперь рассмотрим аспекты, влияющие на ремонтопригодность новинки. Отмечается, что замена ремешка остаётся достаточно быстрым и простым делом. Хотя замену дисплея уже нельзя назвать простой процедурой, но она вполне выполнима. Именно с дисплея начинается разборка умных часов Apple Watch Series 3. Его можно отсоединить при помощи простых ZIF коннекторов. Замена батареи тоже вполне осуществима после того, как удалось пробраться внутрь корпуса устройства. Правда, для этого потребуется вооружиться специфической отвёрткой Y000.

Усложнить процесс ремонта могут трёхточечные проприетарные винты, которые, к тому же, имеют крошечные размеры. Замена любого компонентного кабеля потребует микропайки. Чипсет Apple S3 заключён в полимерную оболочку, что делает практически невозможным ремонт большинства компонентов на материнской плате. Такая же проблема наблюдалась и в модели Series 2.

Источник: iFixit