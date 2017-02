Игра Super Mario Run загружена более 78 млн раз и получила «простой» режим

Игра Super Mario Run оказалась достаточно популярной среди владельцев устройств на базе iOS. Количество загруженных копий игры превысило рубеж в 40 млн всего за 4 дня. И вот, полтора месяца спустя после релиза, Nintendo поделилась очередной порцией статистической информации.

Отмечается, что за прошедшее время было загружено более 78 млн копий игры Super Mario Run. Напомним, сама игра распространяется бесплатно, но изначально в ней доступны для ознакомления лишь несколько уровней. Чтобы разблокировать все уровни, необходимо совершить разовый платёж в сумме $9,99. Nintendo рассказала, что более 5% игроков оплатили разблокировку полной версии игры. И это достаточно высокий уровень конверсии для рынка мобильных игр, особенно учитывая высокую стоимость разблокировки Super Mario Run. Для большинства мобильных игр стоимость в $1-2 уровень конверсии составляет менее 5%. По данным Nintendo, игра Super Mario Run принесла компании доход в сумме ¥6 млрд (около $53 млн). Таким образом, игра продемонстрировала очень хорошие показатели, но они оказались ниже ожиданий компании. Главный исполнительный директор Nintendo Татсуми Кимишима заявил, что ожидал уровня конверсии, измеряемого двузначными числами.

Компания Nintendo также опубликовала отчёт о финансовых результатах минувшего квартала. Совокупный доход составил около $1,5 млрд, а сумма чистой прибыли – около $569 млн. Наибольшую прибыль принесли проекты Pokémon Sun и Moon, которые разошлись тиражом в 15 млн. А результаты продаж Wii U оказались разочаровывающими – всего 760 тыс. устройств.

An update for #SuperMarioRun is out now, including Easy Mode for when you want to explore courses pressure-free! pic.twitter.com/D8u50vsF3e

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 31 января 2017 г.