Игра The Elder Scrolls Online доступна бесплатно до 18 апреля

Игра The Elder Scrolls Online доступна бесплатно до 18 апреля

Многопользовательская онлайн игра The Elder Scrolls Online стала бесплатной на неделю – до 18 апреля. Воспользоваться предложением можно на всех поддерживаемых платформах: ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Для бесплатного прохождения предлагается базовая версия игры The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited без дополнений. Вместе с тем, в рамках данной акции новым игрокам предлагается по 500 крон. Это внутриигровая валюта, которую можно использовать для покупки питомцев или косметических предметов.

Также следует отметить, что во время действия акции – до 18 апреля – заинтересовавшиеся игроки могут купить игру The Elder Scrolls Online со скидкой. Скидка составляет 67% на версию The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited и 50% на версию The Elder Scrolls Online: Gold Edition, которая помимо самой игры дополнительно включает четыре дополнения: Imperial City, Orsinium, Thieves Guild и Dark Brotherhood.

Источник: elderscrollsonline

  • В начале июня состоится выход очередного дополнения к игре - The Elder Scrolls Online: Morrowind. Оно принесёт более 30 часов геймплея в новой локации и совершенно новый класс героя – Warden (Смотритель).
Похожие записи