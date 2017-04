Игра The Elder Scrolls Online доступна бесплатно до 18 апреля

Многопользовательская онлайн игра The Elder Scrolls Online стала бесплатной на неделю – до 18 апреля. Воспользоваться предложением можно на всех поддерживаемых платформах: ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Для бесплатного прохождения предлагается базовая версия игры The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited без дополнений. Вместе с тем, в рамках данной акции новым игрокам предлагается по 500 крон. Это внутриигровая валюта, которую можно использовать для покупки питомцев или косметических предметов.

Также следует отметить, что во время действия акции – до 18 апреля – заинтересовавшиеся игроки могут купить игру The Elder Scrolls Online со скидкой. Скидка составляет 67% на версию The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited и 50% на версию The Elder Scrolls Online: Gold Edition, которая помимо самой игры дополнительно включает четыре дополнения: Imperial City, Orsinium, Thieves Guild и Dark Brotherhood.

Источник: elderscrollsonline