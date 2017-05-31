Игровая видеокарта AMD Radeon RX Vega выйдет в конце июля, профессиональная Radeon Vega Frontier Edition – на месяц раньше

Заключительная часть презентации AMD на Computex 2017 была отведена графическим решениям поколения Vega. Анонса игровой видеокарты Radeon RX Vega, вопреки ожиданиям, пусть даже формального, не произошло. Вместо этого AMD провела небольшую демонстрацию и попросила подождать еще чуть-чуть (что и требовалось подтвердить). Если говорить более конкретно, то анонс игровой Vega теперь должен состоятся в рамках конференции SIGGRAPH 2017, которая будет проходить с 30 июля по 3 августа. То есть, именно тогда нам должны сообщить все подробности, включая цены.

В рамках презентации компания также назвала дату начала продаж профессионального графического ускорителя Radeon Vega Frontier Edition – 27 июня.

Без показательной части, само собой, не обошлось. Сначала AMD продемонстрировала быстродействие системы из четырех ускорителей Radeon Vega Frontier Edition и 16-ядерного процессора Ryzen Threadripper в ПО для рендеринга, затем запустила на системе из двух игровых Radeon RX Vega и все того же 16-ядерного Threadripper игру Prey в разрешении 4K.