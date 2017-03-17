Игровой монитор AOC AGON AG271UG с 27-дюймовым 4K IPS экраном и технологией NVIDIA G-SYNC получил ценник 22999 грн
Компания AOC представила первую 4К-модель в премиальной линейке игровых дисплеев AGON. Монитор AOC AGON AG271UG оборудован 27-дюймовой панелью 4К IPS, а поддержка технологии NVIDIA G-SYNC обеспечивает плавный геймплей без размытия, разрыва изображения и задержек в обработке пользовательских команд.
Современные видеокарты и консоли уже способны воспроизводить игровую графику в разрешении 4K UHD на скорости 60 кадров в секунду. Разработчики игр также оптимизируют свои продукты под формат 4К, чтобы сделать визуальную часть более привлекательной и детализированной. Новый широкоформатный монитор AGON AG271UG производитель позиционирует как оптимальное средство отображения, которое позволит полноценно насладиться всеми современными продуктами игровой индустрии.
Устройство оснащено 27-дюймовой матрицей с разрешением 3840×2160 точек, а технология IPS позволяет сохранить точность цветопередачи практически под любым углом взгляда на экран. Встроенный модуль NVIDIA G-SYNC синхронизирует частоту обновления видеокарты NVIDIA и монитора, чтобы избежать размытия изображения, задержек в обработке и сделать геймплей максимально плавным.
Как и предыдущие модели серии AGON, монитор AG271UG поддерживает ряд дополнительных возможностей, призванных улучшить комфорт использования. К примеру, эргономичная подставка AOC Ergo Dial Base со шкалой высоты позволит точно настроить и зафиксировать положение, угол наклона и поворота экрана.
За здоровье глаз отвечают технологии AOC Flicker Free (минимизирует мерцание дисплея), AOC Low Blue Light (снижает потенциально вредное излучение в синей части спектра) и AOC Shadow Control (выравнивает яркость на темных участках экрана, не влияя на все остальное изображение).
Монитор AOC AGON AG271UG появится в продаже в апреле 2017 года по рекомендованной розничной цене 22999 гривен.
Технические характеристики AG271UG
|Модель
|AG271UG
|Экран
|27″ (68,6 см) IPS, 60 Гц
|Разрешение
|3840 x 2160
|Технология синхронизации
|G-SYNC
|Подключение
1 x HDMI
1 x DisplayPort
4 x USB 3.0
Аудиовыход
Микрофон (вход и выход)
|Особые возможности
Эргономичная стойка (регулировка высоты, наклона, поворота)
Стереодинамики
Время отклика GtG 4 мс
Источник: AOC