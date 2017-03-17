Игровой монитор AOC AGON AG271UG с 27-дюймовым 4K IPS экраном и технологией NVIDIA G-SYNC получил ценник 22999 грн

Компания AOC представила первую 4К-модель в премиальной линейке игровых дисплеев AGON. Монитор AOC AGON AG271UG оборудован 27-дюймовой панелью 4К IPS, а поддержка технологии NVIDIA G-SYNC обеспечивает плавный геймплей без размытия, разрыва изображения и задержек в обработке пользовательских команд.

Современные видеокарты и консоли уже способны воспроизводить игровую графику в разрешении 4K UHD на скорости 60 кадров в секунду. Разработчики игр также оптимизируют свои продукты под формат 4К, чтобы сделать визуальную часть более привлекательной и детализированной. Новый широкоформатный монитор AGON AG271UG производитель позиционирует как оптимальное средство отображения, которое позволит полноценно насладиться всеми современными продуктами игровой индустрии.

Устройство оснащено 27-дюймовой матрицей с разрешением 3840×2160 точек, а технология IPS позволяет сохранить точность цветопередачи практически под любым углом взгляда на экран. Встроенный модуль NVIDIA G-SYNC синхронизирует частоту обновления видеокарты NVIDIA и монитора, чтобы избежать размытия изображения, задержек в обработке и сделать геймплей максимально плавным.

Как и предыдущие модели серии AGON, монитор AG271UG поддерживает ряд дополнительных возможностей, призванных улучшить комфорт использования. К примеру, эргономичная подставка AOC Ergo Dial Base со шкалой высоты позволит точно настроить и зафиксировать положение, угол наклона и поворота экрана.

За здоровье глаз отвечают технологии AOC Flicker Free (минимизирует мерцание дисплея), AOC Low Blue Light (снижает потенциально вредное излучение в синей части спектра) и AOC Shadow Control (выравнивает яркость на темных участках экрана, не влияя на все остальное изображение).

Монитор AOC AGON AG271UG появится в продаже в апреле 2017 года по рекомендованной розничной цене 22999 гривен.

Технические характеристики AG271UG

Модель AG271UG Экран 27″ (68,6 см) IPS, 60 Гц Разрешение 3840 x 2160 Технология синхронизации G-SYNC Подключение 1 x HDMI 1 x DisplayPort 4 x USB 3.0 Аудиовыход Микрофон (вход и выход) Особые возможности Эргономичная стойка (регулировка высоты, наклона, поворота) Стереодинамики Время отклика GtG 4 мс

Источник: AOC