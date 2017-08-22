Игровой ноутбук Acer Nitro 5 Spin на процессоре Intel Core восьмого поколения нацелен на казуальных игроков

Процессоры Intel Core восьмого поколения были представлены только вчера, но уже успели прописаться в готовых серийных продуктах. Речь о новом игровом ноутбуке Acer Nitro 5 Spin, нацеленном на так называемых казуальных игроков, людей, которые если и играют, то редко, недолго и в несложные игры.

Модель Acer Nitro 5 Spin принадлежит к категории трансформируемых ноутбуков. Экран здесь не является съемным, но шарнирные петли обеспечивают возможность его откидывания на большой угол для перевода в различные режимы, включая «консоль» и «презентация», привычные по трансформируемым ноутбукам Lenovo серии Yoga.

Основой Acer Nitro 5 Spin, как уже упоминалось выше, служит новейший процессор Intel Core восьмого поколения, но точную модель производитель не указывает. Размер экрана составляет 15,6 дюйма по диагонали. В данном случае используется панель IPS разрешением 1920х1080 пикселей. За обработку графики отвечает видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050, подсистема хранения представлена SSD с интерфейсом PCIe емкостью до 512 ГБ.

По заверениям производителя, модель Acer Nitro 5 Spin с легкостью справится с такими играми как Dota 2 и Overwatch. Из остального можно отметить поддержку технологии биометрической аутентификации Windows 10 Hello и показатель автономности – на одной зарядке устройство способно проработать до 10 часов.

Стоимость Acer Nitro 5 Spin стартует с отметки $999, продажи новинки в Европе начнутся в октябре.

Источник: The Verge