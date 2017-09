IHS Markit: Суммарная стоимость компонентов Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus составляет $248 и $288 соответственно

Недавно мы писали о том, что суммарная стоимость компонентов смартфона Apple iPhone X составляет $413 при ценнике смартфона от $999. Теперь же специалисты IHS Markit подсчитали аналогичную стоимость более дешевых смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которая по их данным равна $247,51 и $288,08 соответственно.

К примеру, в стоимость iPhone 8 Plus 64 GB входит 5,5-дюймовый экран стоимостью $52,5, процессор A11 Bionic за $27,5, оперативная и встроенная память суммарно обходятся в $31,2, фронтальная и основная камеры стоят $32,5, радиомодули — $24,6, схема питания — $16,05, аккумулятор — $4,45. Интересно, что набор механических и электромеханических компонентов (корпус, защитные стекла, платы, коннекторы и т.д.) обходятся Apple в немаленькие на фоне электроники $50,95, а весь комплектный набор (зарядка, наушники, переходники) — в $11,55.

Если добавить к суммарной стоимости компонентов базовую цену сборки, которую оценивают в $7,36, то получается, что Apple тратит на производство iPhone 8 Plus $295,44, а продает его за $799. Общая стоимость компонентов новинки на $17,78 больше, чем у предшественника iPhone 7 Plus, зато ценник iPhone 8 Plus вырос сразу на $30.

Аналитики IHS Markit также подсчитали, что суммарная стоимость компонентов iPhone 8 64 GB составляет $247,51, что на $9,57 больше, чем у iPhone 7. При этом ценник компактной новинки вырос сразу на $50 по сравнению с предшественником, в США он стартует с $699.

Источник: IHS Markit