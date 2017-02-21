ИИ поможет Valve бороться с читерами в Counter-Strike: Global Offensive

Античитерское программное обеспечение в современном геймдеве играет весомую роль, поскольку позволяет отсеивать нечестных игроков, наплыв которых превращает любой мультиплеерный режим в череду несправедливых неинтересных поражений.

Однако обнаружение читеров — занятие крайне неблагодарное: стоит античитерской технологии дать маху, как всевозможные жулики тут же начинают этим пользоваться. Вот почему в Valve решили разработать принципиально новый подход к обнаружению любителей смухлевать.

Во время дискуссии на Reddit, посвященной Counter-Strike: Global Offensive, один из юзеров возмутился, почему Valve до сих пор не реализовала автоматическое определение спинботов — ботов, которые в прямом смысле слова крутятся на одном месте, автоматически убивая каждого, кто попадает в их поле зрения. Рассерженного игрока поддержали и другие пользователи форума, заявившие, что такое неестественное поведение вычислить довольно просто.

Однако к обсуждению внезапно подключился пожелавший остаться анонимным представитель Valve, который написал, что разработка читерского ПО — процесс гораздо более сложный, чем кажется на первый взгляд:

«Сегодняшняя система античитов представляет собой неменяющийся программный код, внедрение которого просто приводит к гонке вооружений с разработчиками читов. Стоит им найти пробелы в используемой нами эвристике, как все возвращается на круги своя. — жалуется представитель компании. — Вот почему сейчас мы намерены сосредоточиться на разработке античитерского искусственного интеллекта, который будет неустанно учиться отличать читеров от обычных и даже профессиональных игроков и постоянно совершенствоваться».

Впрочем, не стоит ожидать релиза такого ИИ в ближайшем будущем. По словам разработчика, задействование в видеоиграх машинного обучения потребует от игроделов значительных усилий и денежных вложений:

«Так как заранее мы не можем знать, кто во время игры воспользуется читами, системе предстоит анализировать происходящее в матчах с перспективы каждого его участника в реальном времени. Следственно, для обучения ИИ, а также для постоянно анализа такого объема информации необходима серьезная вычислительная мощность, с которой вряд ли справится сервер».

«Ежедневно в CS:GO проводится более миллиона матчей. Таким образом, без полноценного центра обработки данных, состоящего из тысяч ядер центрального процессора, не обойтись», — добавил представитель Valve.

Тем не менее, несмотря на значительные трудности, игроделы уже начали работать над технологией машинного обучения: прямо сейчас альфа-версия будущего античитерского ИИ учится на Overwatch (внутреннем сервисе в Counter-Strike: Global Offensive — системе наказания читеров, основанной на жалобах пользователей). По словам представителя компании, система уже показывает многообещающие результаты, поэтому над ней продолжат работу.

Источник: PCGamer