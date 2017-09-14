IKEA разработала приложение дополненной реальности IKEA Place, которое позволяет виртуально «примерить» мебель в квартире перед покупкой [видео]

Шведская компания объявила о выходе AR-приложения IKEA Place, созданного на недавной представленной платформе Apple ARKit. Приложение будет бесплатным и появится уже в конце сентября, однако воспользоваться им смогут только обладатели устройств Apple, обновившие свои гаджеты до iOS 11.

Как нетрудно догадаться, приложение IKEA Place позволяет увидеть, как именно будет выглядеть мебель шведского производителя в интерьере конкретной комнаты. В момент запуска приложения в его базе будет доступно более 2000 продуктов, включая кресла, диваны, столики и т.д., при этом в IKEA обещают, что будут добавлять в этот список все новые продукты.

Предварительно отсканировав комнату с помощью камеры смартфоны, пользователь выбирает необходимую модель мебели, а IKEA Place отрисовывает ее в 3D-стиле и виртуально размещает в помещении. После этого пользователь может повернуть мебель под любым углом, уточнить, поместится ли выбранная модель в отведенной ей нише, сочетается ли ее цвет с обоями и другой мебелью и т.д. В компании особо отмечают, что приложение автоматически масштабирует размеры мебели исходя из размеров конкретной комнаты — точность процесса составляет 98%.

IKEA Place отображает текстуру материала, а также учитывается освещение в комнате, которое соответствующим образом отражается на виртуальной мебели, отображая реалистичные блики и тени. Полученный в итоге результат можно получить в виде фотографии или видео и поделиться ими с друзьями и близкими для того, чтобы узнать их мнение по поводу перестановки.

В компании даже предусмотрели возможность прямо из приложения купить понравившуюся мебель, которую доставят из ближайшего магазина IKEA.

Источник: IKEA