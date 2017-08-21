Илон Маск и 115 экспертов по ИИ призвали ООН запретить боевых роботов

Группа видных предпринимателей и экспертов в области искусственного интеллекта и робототехники во главе с уже давно не нуждающемся в особом представлении Илоном Маском и основателем DeepMind Мустафой Сулейманом единодушно выступили против разработки автономных боевых роботов. Вместе они опубликовали открытое письмо, где заявили о необходимости полного запрета разработки и использования автономного оружия на глобальном уровне. В письме, адресованном ООН, всего с Маском и Сулейманом подписались 116 человек. Полный список подписавшихся и текст самого письма доступны на сайте futureoflife.org.

Маск и остальные призывают организацию запретить автономное вооружение наравне с химическим оружием. Письмо было опубликовано накануне Международной конференции по вопросам использования искусственного интеллекта (IJCAI), которая состоится сегодня, 21 августа, в Мельбурне, и где будут присутствовать представители ООН. Авторы письма солидарны во мнении, что рано или поздно это приведет к «третьей оружейной революции», сопоставимой по масштабам с изобретением ядерного оружия и пороха. Группа призывает ООН к незамедлительной реакции, называя автономное оружие ящиком Пандоры.

«Как только они появится [автономные боевые роботы], начнутся военные действия невиданных масштабов, которые будут развиваться со скоростью, которую человечество не может себе и представить. Новый тип оружия может попасть в руки террористов или диктаторов, а также хакеров, которые смогут использовать его для ужасных деяний. Нам не следует долго медлить с принятием действий. Как только ящик Пандоры будет открыт, закрыть его уже будет невозможно» – говорится в письме.

Похоже, что недавние аргументы профессора права Вашингтонского университета касательно того, что пока рано бояться ИИ, показались Илону Маску не слишком то и убедительными. Известный предприниматель и раньше особо активно делился своими опасениями касательно ИИ и роботов. Совсем недавно глава Tesla и SpaceX назвал искусственный интеллект «фундаментальной угрозой» человечеству и заявил о необходимости регулирования его развития, хотя до этого вместе с другими известными IT-деятелями вложил $1 млрд в развитие искусственного интеллекта Еще ранее – в январе 2015 года – Маск вложил $10 млн в обеспечение безопасности ИИ, считая, что продвижение в этой области потенциально опасным для человечества.

Источник: futureoflife.org и The Guardian