Илон Маск: Мы отключим почти все зарядные станции Supercharger от электрических сетей и переведем их на схему «солнечные панели + аккумуляторы»

Илон Маск заявил, что Tesla планирует отключить «почти все» зарядные станции Supercharger от централизованных сетей электрического питания и перейти на экологически чистую схему, основанную на связке солнечных панелей и аккумуляторов.

Впервые желание оснащать фирменные электрозаправки солнечными панелями было озвучено еще в 2012 году, в момент анонса планов по развитию сети скоростных зарядок Supercharger. Однако с тех пор солнечными батареями были оснащены только чуть более 800 станций. Ранее Илон Маск обещал, что Tesla начнет устанавливать больше подобных станций в третьей версии Supercharger.

All Superchargers are being converted to solar/battery power. Over time, almost all will disconnect from the electricity grid.

— Elon Musk (@elonmusk) 9 июня 2017 г.