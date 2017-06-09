Илон Маск: Мы отключим почти все зарядные станции Supercharger от электрических сетей и переведем их на схему «солнечные панели + аккумуляторы»

Илон Маск заявил, что Tesla планирует отключить «почти все» зарядные станции Supercharger от централизованных сетей электрического питания и перейти на экологически чистую схему, основанную на связке солнечных панелей и аккумуляторов.

Впервые желание оснащать фирменные электрозаправки солнечными панелями было озвучено еще в 2012 году, в момент анонса планов по развитию сети скоростных зарядок Supercharger. Однако с тех пор солнечными батареями были оснащены только чуть более 800 станций. Ранее Илон Маск обещал, что Tesla начнет устанавливать больше подобных станций в третьей версии Supercharger.

All Superchargers are being converted to solar/battery power. Over time, almost all will disconnect from the electricity grid. — Elon Musk (@elonmusk) 9 июня 2017 г.

Отметим, что оснащение зарядных станций солнечными панелями и аккумулирующими батареями можно только приветствовать, однако идея полностью отключить их от сетей электропитания выглядит несколько самонадеянно. Подобная схема имеет смысл в солнечных регионах и на станциях с небольшим потоком электромобилей, где заряда будет хватать для всех потенциальных клиентов. Там же, где солнца меньше, а желающих зарядиться больше, резервная подпитка от сетевых источников явно будет не лишней.

К примеру, в данный момент в сети Supercharger есть как небольшие станции с 6 зарядными устройствами, которые используются лишь периодически, так и крупные станции на 20 зарядных устройств, каждое из которых используется практически в режиме нон-стоп. Компания Tesla уже объявила, что собирается запустить более крупные станции на 50 и 100 розеток, для которых потребуется весьма солидная площадь солнечных батарей.

Напомним, что в апреле текущего года Tesla анонсировала, что к концу 2017 года увеличит количество фирменных зарядных станций с 9000 до 15000 штук, для того, чтобы подготовить сеть к началу продаж бюджетного электромобиля Model 3. Активизацию установки солнечных панелей на Supercharger также связывают с началом их производства совместно с Panasonic на Gigafactory 2.

Источник: Electrek