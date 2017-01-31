Илон Маск начал рыть обещанный тоннель под Лос-Анджелесом

На днях глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск дал отмашку началу строительства тоннеля в Лос-Анджелесе, который, по первоначальной задумке, должен связать офисы вышеупомянутых компаний и решить столь докучавшую в последнее время бизнесмену проблему пробок. Перед началом возведения объекта Маск признался, что «понятия не имеет, чем все закончится». Об этом пишет Wired.

Отметим, что впервые о своих намерениях проложить тоннель под Лос-Анджелесом Илон Маск заговорил под конец прошлого года. Тогда еще не было ясно, является ли это шуткой, либо же Маск говорит вполне серьезно. Сам предприниматель преподнес все в шуточной манере. Он иронично отмечал, что строительную компанию следовало бы назвать The Boring Company (boring — это на английском и «сверление», и «скучный»). Однако позже бизнесмен дал ясно понять, что не шутил.

По данным Wired, на минувших выходных рабочие раскопали «тестовую траншею» возле офиса SpaceX, вблизи аэропорта Лос-Анджелеса. Поскольку земля, на которой проводились работы, является собственностью компании, никаких дополнительных разрешений от местных властей для этого не потребовалось. В ширину траншея достигает 30 футов (примерно 9 метров), в длину — 50 футов (15 метров), а в глубину — 15 футов (4,5 метра). Куда именно пройдет тоннель — к аэропорту или офису Tesla — пока доподлинно неизвестно.

По словам Маска, проведенные работы знаменует начало эксперимента. Основатель SpaceX и Tesla планирует выяснить, как можно ускорить темпы строительства тоннелей на 500-1000% и что для этого нужно.

Как мы уже упоминали выше, копать на территории собственных компаний Илон может свободно без согласований своих действий с городскими властями, но для продления тоннеля к аэропорту Лос-Анджелеса Маску потребуется обсудить проект с городскими властями и получить от них соответствующее разрешение.

Беседуя с The Verge Маск заверял, что тоннели — это единственный способ покончить с пробками. По его словам, беспилотные автомобили только усугубят ситуацию на дорогах, поскольку сделают личный транспорт еще более доступным. В то же время западные СМИ со ссылкой на исследования дорожных экспертов сообщали, что тоннели, напротив, приведут к неизбежному росту дорожного трафика и сделают проблему пробок еще острее.

Источник: Wired и TJ