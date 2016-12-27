Илон Маск намекнул, что в следующем поколении станций Tesla Supercharger максимальная мощность возрастет в разы

Вне всяких сомнений, зарядка на фирменных станциях Tesla Supercharger происходит гораздо быстрее, чем на большинстве других публичных станций зарядки для электромобилей. Но этот процесс по-прежнему отнимает больше времени, чем того хотелось бы многим владельцам электромобилей Tesla. И, похоже, что перемены к лучшему уже не за горами.

Прежде всего хотелось бы напомнить такое: каждая точка подключения на станциях Tesla Supercharger обеспечивать пиковую зарядную мощность до 120 кВт. Аккумулятор машины емкостью 90 киловатт-часов такие станции позволяют зарядить до 80% за 40 минут и до 100% за 75 минут.

В своей недавней переписке в Twitter с редактором Electrek Фредериком Ламбертом основатель и глава Tesla Илон Маск намекнул, что максимальная мощность третьего поколения станций Tesla Supercharger значительно превысит текущий максимум для отрасли, равный 150 кВт.

Никаких конкретных цифр Илон Маск не назвал, лишь причислил догадку Ламберта о мощности на уровне 350 кВт к детской игрушке.

«Всего лишь 350 кВт… Вероятно, вы говорите о какой-то детской игрушке?», – ответил Маск на сообщение Ламберта с предположением, что мощность Supercharger V3 может составить 350 кВт.

Насколько быстро станции нового поколения Supercharger V3 будут заряжать электромобили компании и будут ли они совместимы с уже выпущенными моделями пока неясно. Ресурс Autoblog отмечает, что Женева только планирует ввести в эксплуатацию автобусы, которые поддерживают так называемую «мгновенную зарядку». В данном случае речь о передаваемой мощности в 600 (!!!) кВт. Ожидается, что благодаря поддержке этой технологии автобусы смогут курсировать маршрутами, не выбиваясь из графика. Ожидается, что даже зарядка полностью разряженного аккумулятора в таком случае не займет больше 5 минут. К слову, Маск давно говорил, что хочет снизить время зарядки до 5-10 минут.

То есть, если Tesla предложит что-нибудь подобное, то это будет настоящий прорыв. По сути, время, необходимое на зарядку электромобиля, не будет превышать времени заправки автомобиля с ДВС. И один из любимых аргументов противников электрокаров утратит силу. Кроме того, сократив время зарядки, компания Tesla сможет убить сразу двух зайцев: во-первых, увеличить свои доходы (поток клиентов явно вырастет) и, во-вторых, удовлетворить растущий спрос без необходимости строить новые станции.

Также Маск отметил, что станции Supercharger V3 и домашние батареи Powerwall 2 играют ключевую роль в планах производителя по переводу собственной сети зарядных станций на солнечную энергию.

Источник: engadget и Autoblog