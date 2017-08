Илон Маск передумал и все же построит высокоскоростную транспортную систему Hyperloop, реализацией проекта займется The Boring Company

Высокоскоростная транспортная система Hyperloop, вне всяких сомнений, является одним из самых многообещающих и захватывающих технологических проектов человечества на ближайшее будущее. На нашем сайте этой технологии посвящено множество коротких новостей и даже одна большая статья «Hyperloop: вакуумные поезда и их подводные камни».

Сама концепция создания Hyperloop была предложена Илоном Маском, человеком, для которого не существует каких-либо технических и бюрократических преград, еще в далеком 2013 году. Тогда же сам Маск ясно дал понять, что лично заниматься проектом не намерен из-за занятости проектами в SpaceX и Tesla, он просто подал идею, дополнив ее необходимыми расчетами в надежде заинтересовать других. И это сработало. Буквально на прошлой неделе Hyperloop One – одна из двух компаний, активно ведущих разработки в этом направлении – сообщила о достижении важной вехи на своем пути: прототип пассажирского модуля Hyperloop One разогнали до скорости свыше 300 км/ч. Все это говорит, что Hyperloop становится все ближе и ближе к реальности. И вот сейчас стало известно, что сам автор идеи Hyperloop передумал и все же решил построить коммерческий Hyperloop. Реализацией проекта, как многие давно спекулировали, займется новоиспеченное предприятие Маска The Boring Company.

Издание Bloomberg со ссылкой на близкий к предпринимателю источник одним из первых сообщило, что Илон Маск все же постоит свою скоростную систему Hyperloop. Позже эту информацию изданию подтвердили и в самой The Boring Company.

Все еще неясно, какого рода Hyperloop хочет стоить Маск – пассажирский или грузовой? Но сейчас важнее сам факт, что предприниматель изменил свое предыдущее решение касательно технологии на полностью противоположное.

Источник отмечает, что SpaceX, которой принадлежат права на торговую марку Hyperloop, может использовать это в качестве преимущества и в судебном порядке запретить другим использовать это название, которое уже успело стать нарицательным для этого типа вакуумных поездов. В то же время The Boring Company в своем официальном заявлении сообщила, что не намерена никому запрещать использовать это название (правда, с оговоркой о честной конкуренции). Более того, компания поприветствовала успех других и сказала, что готова их поддержать.

Увы, никаких других подробностей The Boring Company пока не разглашает.

В конце прошлого месяца Илон Маск сообщил, что получил отправительская США «устное согласие» на строительство системы по маршруту Нью-Йорк — Филадельфия — Балтимор — Вашингтон. Предприниматель заявил, что поезда смогут преодолевать это расстояние (более 300 км) по подземным тоннелям за 29 минут. Это в 2,5 раз быстрее самолета.

Добавим, что основным проектом, с которой началась история The Boring Company, стала футуристическая сеть подземных тоннелей, призванная положить конец проблеме пробок. Подробно об этом мы рассказывали в нашей недавней статье «The Boring Company Илона Маска: Подземные тоннели против пробок». И только недавно Илон Маск продемонстрировал на примере Tesla Model S, как будет работать платформа-подъемник для подземных тоннелей.

Источник: Bloomberg