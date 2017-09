Илон Маск показал тизер-изображение нового компактного кроссовера Tesla Model Y, лишенного боковых зеркал

На встрече акционеров компании Tesla ее основатель и глава Илон Маск продемонстрировал первое изображение новой модели электромобиля — кроссовера Model Y. Само изображение демонстрирует лишь силуэт будущего автомобиля компании. Но одну важную деталь на нем все же можно увидеть – автомобиль лишен боковых зеркал заднего вида. Можно предположить, что вместо них будут установлены видеокамеры.

Об автомобиле Tesla Model Y пока известно немного. Он будет меньше, чем кроссовер Model X, но больше, чем самая доступная модель Model 3, которую начнут производить уже в следующем месяце. Кроме того, ранее Маск говорил об упрощенной электрической схеме, что позволит добиться существенного сокращения суммарной длины прокладываемой электропроводки, снизить затраты на производство и упростить сам процесс. Также известно, что Model Y получит «совершенно иную платформу», а не ту, что использует предназначенный для широкой аудитории электромобиль Tesla Model 3.

Массовое производство Tesla Model Y должно начаться в 2020 году. Для обеспечения необходимых объемов производства машины Tesla придется построить новый завод.

На встрече Маск поделился еще несколькими откровениями. В частности, он признал, что создание Model X на основе платформы Model S было ошибкой.

Он также отметил, что первые Model 3 будут «очень простыми» и практически без опций.

В июле 2017 года компания запустит онлайн-инструмент, при помощи которого покупатели смогут выбрать опции для своего будущего автомобиля. Но покупатели будут очень ограничены в выборе опций: они смогут выбрать только цвет и колесные диски. Такое ограничение должно помочь компании выйти на необходимые объемы производства, считает Маск.

Мероприятие, посвященное анонсу своего первого грузовика, компания планирует провести в сентябре 2017 года. Там же компания собирается представить еще один продукт, но пока нет никаких подробностей о том, какого рода продукт это будет.

По словам Маска, разрыв партнерства с израильским производителем оборудования для беспилотных автомобилей Mobileye помог Tesla сильно продвинуться в собственных разработках. Если верить Маску, очень скоро система собственной разработки Tesla будет существенно превосходить решения Mobileye.

Илон Маск часто использует свою страничку в Twitter для различных важных анонсов и объявлений. И вот сейчас предприниматель объяснил, почему часто различные интересные подробности, касающиеся будущих проектов, мы узнаем именно из его твиттера.

A little red wine, vintage record, some Ambien … and magic!

— Elon Musk (@elonmusk) June 7, 2017