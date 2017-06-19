Илон Маск провел «многообещающие» переговоры с властями Лос-Анджелеса по поводу использования его будущей сети подземных тоннелей
Проект по строительству сети подземных тоннелей, который многие воспринимали как очередную игрушку Илона Маска, начинает приобретать все более конкретные черты. Предприниматель-визионер сумел убедить в пользе данного проекта для города не восторженных журналистов, а мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, недавняя беседа с которым по словам Маска была весьма «многообещающей».
Promising conversations with @MayorOfLA regarding tunnel network that would carry cars, bikes & pedestrians. Permits harder than technology. https://t.co/0dxrXBOOWy
— Elon Musk (@elonmusk) 18 июня 2017 г.
Более того, в интервью местному телеканалу ABC мэр Лос-Анджелеса публично озвучил сам факт встречи с Маском и выразил надежду, что одним из первых реальных маршрутов тоннелей The Boring Company станет линия от аэропорта до железнодорожного вокзала Union Station.
There could be an #express train @unionstationla to @flyLAXairport—Here’s @MayorOfLA @ericgarcetti on #Newsmakers. #WATCH 11AM Sun @ABC7 pic.twitter.com/zJAFTge2VO
— Adrienne Alpert (@abc7adrienne) 17 июня 2017 г.
Отметим, что на данный момент работы по строительству первой линии от офиса SpaceX до аэропорта Лос-Анджелеса ведутся на территории вышеупомянутой компании, что не требует дополнительного согласования с городскими властями. Однако как только тоннель выйдет за пределы территории, Илону Маску потребуется разрешение, которого он по всей видимости и начал добиваться от властей города.
Напомним, что недавно Илон Маск наглядно продемонстрировал, как будет работать его система подземных тоннелей для перемещения машин. Опускать машины под землю и подымать их обратно в нужной точке будут специальные подъемники, для перемещения машин внутри тоннелей планируется использовать электрические рельсовые платформы, перемещаемые по магнитному рельсовому пути со скоростью до 200 км/ч. Кроме легковых автомобилей, данная система сможет перевозить обычных пассажиров и велосипедистов с помощью некотрого подобия «маршруток» в виде стеклянных параллелепипедов.
Источник: Engadget