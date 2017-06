Илон Маск провел «многообещающие» переговоры с властями Лос-Анджелеса по поводу использования его будущей сети подземных тоннелей

Проект по строительству сети подземных тоннелей, который многие воспринимали как очередную игрушку Илона Маска, начинает приобретать все более конкретные черты. Предприниматель-визионер сумел убедить в пользе данного проекта для города не восторженных журналистов, а мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, недавняя беседа с которым по словам Маска была весьма «многообещающей».

Promising conversations with @MayorOfLA regarding tunnel network that would carry cars, bikes & pedestrians. Permits harder than technology. https://t.co/0dxrXBOOWy

— Elon Musk (@elonmusk) 18 июня 2017 г.