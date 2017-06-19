Илон Маск провел «многообещающие» переговоры с властями Лос-Анджелеса по поводу использования его будущей сети подземных тоннелей

Проект по строительству сети подземных тоннелей, который многие воспринимали как очередную игрушку Илона Маска, начинает приобретать все более конкретные черты. Предприниматель-визионер сумел убедить в пользе данного проекта для города не восторженных журналистов, а мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, недавняя беседа с которым по словам Маска была весьма «многообещающей».

Promising conversations with @MayorOfLA regarding tunnel network that would carry cars, bikes & pedestrians. Permits harder than technology. https://t.co/0dxrXBOOWy — Elon Musk (@elonmusk) 18 июня 2017 г.

Более того, в интервью местному телеканалу ABC мэр Лос-Анджелеса публично озвучил сам факт встречи с Маском и выразил надежду, что одним из первых реальных маршрутов тоннелей The Boring Company станет линия от аэропорта до железнодорожного вокзала Union Station.

Отметим, что на данный момент работы по строительству первой линии от офиса SpaceX до аэропорта Лос-Анджелеса ведутся на территории вышеупомянутой компании, что не требует дополнительного согласования с городскими властями. Однако как только тоннель выйдет за пределы территории, Илону Маску потребуется разрешение, которого он по всей видимости и начал добиваться от властей города.

Напомним, что недавно Илон Маск наглядно продемонстрировал, как будет работать его система подземных тоннелей для перемещения машин. Опускать машины под землю и подымать их обратно в нужной точке будут специальные подъемники, для перемещения машин внутри тоннелей планируется использовать электрические рельсовые платформы, перемещаемые по магнитному рельсовому пути со скоростью до 200 км/ч. Кроме легковых автомобилей, данная система сможет перевозить обычных пассажиров и велосипедистов с помощью некотрого подобия «маршруток» в виде стеклянных параллелепипедов.

Источник: Engadget