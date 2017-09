Илон Маск размышляет над выпуском мини-версии грузовика Tesla Semi вместо разработки абсолютно новой модели пикапа

Как известно, ближайшей новинкой, которую уже 26 октября представит автомобильная компания Илона Маска, является грузовик Tesla Semi. Далее мы увидим компактный кроссовер Model Y на платформе бюджетного электромобиля Model 3. И вот теперь стало известно, что следущим на очереди скорее всего будет пикап (он же «light duty pickup» — легкий грузовик) и это будет уменьшенная версия того самого Tesla Semi.

Как это обычно бывает с Маском, повод для обсуждения дал он сам, ответив на безобидный вопрос в твиттере. Пользователь Джейсон Круикшенк (Jason Cruickshank) поинтересовался, может ли Илон после грузовика вывести на рынок пикап, а Маск в ответ намекнул, что это вполне возможно, причем это может быть не абсолютно новая модель, а мини-версия того самого Tesla Semi.

What if we just made a mini version of the Tesla Semi?

— Elon Musk (@elonmusk) 16 сентября 2017 г.