Илон Маск размышляет над выпуском мини-версии грузовика Tesla Semi вместо разработки абсолютно новой модели пикапа

Как известно, ближайшей новинкой, которую уже 26 октября представит автомобильная компания Илона Маска, является грузовик Tesla Semi. Далее мы увидим компактный кроссовер Model Y на платформе бюджетного электромобиля Model 3. И вот теперь стало известно, что следущим на очереди скорее всего будет пикап (он же «light duty pickup» — легкий грузовик) и это будет уменьшенная версия того самого Tesla Semi.

Как это обычно бывает с Маском, повод для обсуждения дал он сам, ответив на безобидный вопрос в твиттере. Пользователь Джейсон Круикшенк (Jason Cruickshank) поинтересовался, может ли Илон после грузовика вывести на рынок пикап, а Маск в ответ намекнул, что это вполне возможно, причем это может быть не абсолютно новая модель, а мини-версия того самого Tesla Semi.

What if we just made a mini version of the Tesla Semi? — Elon Musk (@elonmusk) 16 сентября 2017 г.

Отметим, что глава Tesla Motors довольно часто меняет свои планы в зависимости от ситуации (будет микравтобус — не будет микроавтобуса, для Model Y разработаем отдельную платформу — нет, лучше позаимствуем ее у Model 3, чтобы ускорить выход на рынок), к тому же любит «размышлять вслух», так что к его словам нельзя относиться как к обещанию.

И тем не менее, если предположить, что Илон Маск действительно собирается выпустить пикап на основе уже готового грузовика, то это значительно ускорит его выход на рынок. Сам разговор предполагает, что платформа Tesla Semi готова к подобному масштабированию, а если на модель есть спрос (сомневаться в том, что в США есть спрос на пикапы, не приходится), то значит производитель просто обязан создать предложение.

Напомним, что Илон Маск уже упоминал о разработке электрического пикапа Tesla в апреле текущего года, отметив, что этот проект находится на ранних стадиях разработки и до его анонса остается примерно 1,5-2 года. Однако на тот момент он еще не планировал отказываться от разработки новой платформы для Model Y, данное решение он озвучил только в начале августа.

Также летом текущего года на встрече с акционерами он намекал, что на презентации грузовика может показать «немного больше, чем все ожидают». Таким образом в идеале, Илон может приоткрыть завесу тайны над данным проектом во время презентации грузовика, что будет вполне логично, если они действительно основаны на одной платформе.

Источник: Илон Маск