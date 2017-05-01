Илон Маск впервые наглядно объяснил, как будет работать его фантастическая система подземных тоннелей для перемещения машин [видео]

Как известно, в настоящее время новоиспеченное предприятие Илона Маска под названием The Boring Company занимается воплощением амбициозного проекта по строительству сети тоннелей под Лос-Анджелесом, которая должна решить проблему городских пробок. На недавней конференции TED Илон Маск впервые наглядно продемонстрировал, как будет работать система.

Судя по первому демонстрационному видеоролику, это будет своего рода метро для машин. По задумке авторов проекта, система специальных подъемников свяжет подземные тоннели с надземными дорогами. Причем эти тоннели Маска будут отличаться от автомобильных тоннелей в их классическом виде.

Подъемники будут опускать машины под землю и подымать обратно в нужной точке. Для перемещения машин внутри тоннелей планируется использовать специальные полностью электрические рельсовые платформы, перемещаемые по магнитному рельсовому пути. Бизнесмен заверил, что платформы с машинами смогут передвигаться внутри тоннелей со скоростью около 210 км/ч, что позволит доставить автомобиль из Вествуда в центр Лос-Анджелеса всего за пять минут. Сама по себе задумка выглядит вполне в духе фантастов.

В конце этого концептуального видео есть намек на некоторые возможные варианты дальнейшего развития идеи и создания подземного общественного транспорта – больших стеклянных параллелепипедов, которые можно будет использовать для транспортировки обычных пассажиров и даже велосипедистов через подземную сеть тоннелей.

Само собой, это только красивое концептуальное видео и потребуются годы, а может и десятки лет, не говоря уже о ресурсах, чтобы воплотить все это в реальность. Но Маск уже успел достичь определенного прогресса. У него есть огромная бурильная машина Нанни (Nannie) длиной более 120 м и массой свыше 1,2, тыс. т, предполагаемое фото которой мы видели на прошлой неделе. Предприниматель также сформировал небольшое подразделение и начал рыть тестовые тоннель на территории офиса SpaceX в Лос-Анджелесе.

Источник: The Verge