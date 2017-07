Илон Маск выкупил у PayPal некогда принадлежавший ему домен X.com

Илон Маск (Elon Musk) был успешным интернет-предпринимателем ещё задолго до того, как сошёл с конвейера первый электромобиль Tesla Model X или SpaceX запустила первую ракету. Ранее он был владельцем компании X.com, предоставлявшей финансовые услуги онлайн. Это была одна из первых его компаний. Но потом ситуация сложилась так, что Маск потерял право собственности на домен X.com и лишь сейчас смог выкупить его у PayPal.

В 2000 году компания X.com объединилась с другой компанией Confinity, которая на тот момент обслуживала мало кому известный сервис денежных переводов PayPal. Confinity была создана предпринимателями Питером Тилем (Peter Thiel) и Максом Левчиным (Max Levchin). В дальнейшем Тиль стал миллиардером благодаря успешной инвестиции в Facebook, а Левчин помог основать сервис Yelp и сейчас развивает сервис кредитов Affirm.

Компания, возникшая в результате слияния X.com и Confinity, изначально функционировала под более узнаваемым брендом X.com, но уже в 2001 году была переименована в PayPal. Это случилось через год после того, как Илон Маск покинул объединённую компанию из-за разногласий с некоторыми её руководителями. Уже в 2002 году PayPal была выкуплена интернет-аукционом Ebay за $1,5 млрд. Так как Маск сохранил за собой часть собственности компании, то эта сделка принесла ему от $160 млн до $180 млн. Но домен X.com остался в собственности PayPal.

Лишь сейчас Маск смог вернуть себе некогда принадлежавший ему домен X.com. Эту информацию подтвердили в PayPal.

Thanks PayPal for allowing me to buy back https://t.co/bOUOejO16Y! No plans right now, but it has great sentimental value to me.

— Elon Musk (@elonmusk) 11 июля 2017 г.