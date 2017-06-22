Imagination Technologies выставлена на продажу после того, как Apple отказалась использовать её технологии

Британская компания Imagination Technologies, которая потеряла 70% своей стоимости после разногласий с Apple, выставлена на продажу.

Apple использует технологии Imagination Technologies в производстве своих чипов, выплачивая компании роялти. Но в начале апреля этого года в Apple заявили, что планируют отказаться от технологий Imagination Technologies, что вызвало обвал акций последней. Выплаты Apple по роялти составляют больше половины годового дохода компании.

При этом в Imagination Technologies изначально заявляли, что сомневаются в способности Apple отказаться от их технологий, не нарушая патентов. И даже начали формальную процедуру «разрешения спора», готовясь к судебному иску. Тем не менее, теперь совет директоров Imagination Technologies принял решение выставить компанию на продажу. При этом одним из вероятных покупателей компании ранее называли саму Apple.

Источник: Reuters