Imagination Technologies выставлена на продажу после того, как Apple отказалась использовать её технологии

Imagination Technologies выставлена на продажу после того, как Apple отказалась использовать её технологии

Британская компания Imagination Technologies, которая потеряла 70% своей стоимости после разногласий с Apple, выставлена на продажу.

Apple использует технологии Imagination Technologies в производстве своих чипов, выплачивая компании роялти. Но в начале апреля этого года в Apple заявили, что планируют отказаться от технологий Imagination Technologies, что вызвало обвал акций последней. Выплаты Apple по роялти составляют больше половины годового дохода компании.

При этом в Imagination Technologies изначально заявляли, что сомневаются в способности Apple отказаться от их технологий, не нарушая патентов. И даже начали формальную процедуру «разрешения спора», готовясь к судебному иску. Тем не менее, теперь совет директоров Imagination Technologies принял решение выставить компанию на продажу. При этом одним из вероятных покупателей компании ранее называли саму Apple.

Источник: Reuters

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