IMAX открыла в Лос-Анджелесе свой первый VR-кинотеатр

В Лос-Анджелесе открылся первый центр развлечений IMAX, ориентированный на предоставление контента виртуальной реальности, а не привычных фильмов.

Центр IMAX VR сочетает передовые технологии виртуальной реальности и соответствующий контент, благодаря которым пользователь сможет ощутить наиболее полное погружение в виртуальный мир. Виртуальное пространство можно видеть, чувствовать, перемещаться по нему и реалистично взаимодействовать.

В развлекательном центре реализовано 14 футуристических комнат, включающих полный комплект оборудования для наиболее полного погружения в виртуальную среду. Пользователям предлагаются шлемы виртуальной реальности, акустическая система окружающего звучания, сенсоры отслеживания движения, манипуляторы и контроллеры, кресла Dbox и даже специальные жилеты с тактильным откликом. Большинство комнат оборудовано шлемами HTC Vive, но в некоторых случаях применяются и экспериментальные шлемы Star VR компании Starbreeze.

Контент для виртуальных миров предлагают компании ILMxLABs, Sony, Lionsgate, Starbreeze, Survios, и Ubisoft. Пользователям предлагается окунуться в виртуальные миры John Wick Chronicles, Star Wars: Trials On Tatooine, Knockout League, The Lab, Universe Sandbox, Quivr, Tilt Brush, Job Simulator и др. Стоимость билета составляет от $7 до $10. В дальнейшем перечень контента виртуальной реальности планируется увеличить благодаря сотрудничеству с создателями.

Развлекательный центр IMAX VR в Лос-Анджелесе является пилотным проектом. На протяжении нескольких ближайших месяцев компания намерена открыть ещё четыре подобных центра в США и Китае.

Источник: uploadvr