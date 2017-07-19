Индия запустила свой первый пассажирский поезд с солнечными батареями на крыше вагонов

Индийский государственный оператор железнодорожных транспортных перевозок Indian Railways, управляющий 99 % железнодорожной сети страны, торжественно объявил о запуске своего первого поезда, использующего солнечную энергию. Первый индийский «солнечный» поезд называется Diesel Electric Multiple Unit (DEMU), состав будет курсировать по кольцевому маршруту в Нью-Дели.

Как многие уже наверняка догадались, на крыше этого поезда установлены солнечные панели. Говоря точнее, солнечные панели размещены только на крыше вагонов, тогда как локомотивом здесь служит обычной дизельный тепловоз. Солнечные панели подключены к установленным на борту состава батареям.

Как вы уже поняли, на движение состава вырабатываемая солнечными панелями энергия идти не будет, она будет расходоваться на обеспечение работы всех систем, обеспечивающий комфорт для пассажиров во время поездки: системы вентиляции, освещение, информационные дисплеи и т.д. И все же, по оценкам Indian Railways, один такой поезд с шестью вагонами, оснащенными солнечными батареями, позволит в год экономить около 21 тыс. литров дизельного топлива, что в денежном выражении соответствует приличной сумме в $20 тыс.

Покрыть крышу поезда солнечным панелями – весьма непростая задача. По крайней мере, так в интервью Business Standard заявил вице-президент и управляющий директор Jakson Engineers Limited Сандип Гупта. Именно Jakson Engineers Limited отвечала за производство и установку панелей на крышу вагонов поезда DEMU. По словам руководителя Jakson Engineers, установить солнечные панели на крышу поезда, передвигающегося со скоростью 80 км/ч, «задача не из легких».

Отметим, что в будущем Indian Railways планирует выпустить на маршруты около двух десятков таких составов. Для каждого вагона такая модернизация обходится в сумму около $14 000, включая расходы на инвертор для оптимизации выработки электроэнергии и аккумулятора для хранения избыточной энергии.

Вообще же у индийских железных дорог амбициозные планы касательно внедрения солнечной энергетики. К 2020 году государственная транспортная сеть планирует вырабатывать около 1000 МВт солнечной энергии, а к 2025 — 5000 МВт. В то же время пока их достижения выглядят весьма скромными. Из запланированных 1 ГВт солнечных мощностей пока есть только 16 МВт (по состоянию на март этого года). Впрочем, надо отметить, что в процессе реализации сейчас находятся множество проектов солнечных крыш (суммарной мощностью 255 МВт) и наземных солнечных станций (250 МВт).

Источник: qz.com