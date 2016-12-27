Иновещательный телеканал Ukraine Today будет закрыт 1 января

Открытый в позапрошлом году канал иновещания Ukraine Today, направленный на борьбу с российской пропагандой на международной арене, с 1 января 2017 года прекращает свое существование. Об этом сообщается на сайте владельцев телеканала — медиагруппы «1+1».

«Проект Ukraine Today должен был стать голосом страны на международное сообщество. По сути, в 2014 году это была единственная возможность для нас быть услышанными. Но сейчас государство взяло на себя эту функцию, и мы считаем, что наша миссия завершена», – сказано в заявлении генерального директора «1+1 медиа» Александра Ткаченко.

«Учитывая экономическую ситуацию в стране, поддерживать проект, который имеет исключительно социальный характер, а государство в то же время демонстрирует нулевую заинтересованность в его существовании, для нас невозможно»,

– добавляет Ткаченко.