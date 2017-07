Инсайдер рассказал о вариантах расцветки Samsung Galaxy Note8, смартфон получит новый цвет Deep Blue

Пару дней назад компания Samsung оповестила СМИ о проведении 23 августа в Нью-Йорке официального мероприятия Samsung Unpacked, посвященного анонсу флагманского смартфона Samsung Galaxy Note8. Теперь же известный инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt), не раз выступавший источником подтверждающихся позже сведений о непредставленных новинках, рассказал на своей страничке в Twitter, в каких цветовых вариантах следует ждать новинку.

Всего инсайдер упоминает три цвета для грядущего смартфона Samsung Galaxy Note8: уже знаковые по моделям Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ цвета Black (вероятно Midnight Black) и Orchid Grey, а также новый Deep Blue.

Ограничится ли южнокорейский производитель перечисленными тремя вариантами или это лишь часть палитры новой модели — пока неизвестно. Но в любом случае, если отбросить знакомые черный и серый варианты, обращает на себя внимание новый синий цвет. В данном случае уместно будет вспомнить, что злополучная модель Note7 в свое время добавила в палитру цветов новый оттенок Coral Blue, который впоследствии был успешно позаимствован для моделей Galaxy S7 edge, Galaxy S8 и Galaxy S8+.

Samsung Galaxy Note8 coming in Black, Orchid Grey and a new Deep Blue. At least.

— Roland Quandt (@rquandt) July 22, 2017