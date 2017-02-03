Инсайдерам удалось сфотографировать реальный смартфон LG G6 в глянцевом оформлении Jet Black

После ряд красивых, но искусственно созданных рендеров, в сети наконец появилась реальная «живая» фотография нового флагманского смартфона LG G6. К сожалению, источник утечки поделился только видом стеклянной задней панели в цвете «черный глянец», однако даже в этом случае нам есть что сказать по данному поводу.

Как видим, предполагаемая компоновка задней панели полностью подтвердилась. В верхней части спинки смартфона расположен фотомодуль из двух камер, между которыми поместили вспышку (предполагается, что он получит ту же функциональность, что и двухкамерный блок iPhone 7 Plus: портретный режим, размытие заднего фона и т.д.). Интересно, что этот блок прикрыт общим защитным стеклом и похоже, что вовсе не выступает над поверхностью задней панели, что не может не радовать. Чуть ниже размещен сканер отпечатков пальцев, и наконец в самом низу задней панели можно рассмотреть логотип G6.

Аналогичного живого фото фронтальной панели пока еще нет, но предполагается, что она будет отличаться максимально крупным дисплеем с минимальными окантовками. Судя по предыдущим утечкам, речь о 5,7-дюймовом экране с разрешением 2880×1440 точек и вытянутым соотношением сторон 18:9. В качестве аппаратной платформы скорее всего выступит Qualcomm Snapdragon 821.

Напомним, официальный анонс LG G6 состоится уже в текущем месяце, 26 февраля 2017 года, в рамках выставки Mobile World Congress в Барселоне.

Источник: GSMarena