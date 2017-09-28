Инсайдеры опубликовали технические характеристики новых смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL

До презентации смартфонов Google Pixel 2 остается меньше недели (мероприятие назначено на 4 октября), так что неудивительно, что в сеть уже попали технические характеристики новинок.

Итак, согласно данным сразу из нескольких источников, оба новых смартфона — Pixel 2 и Pixel 2 XL лишатся стандартных аудиопортов и получат встроенную SIM-карту (eSIM, embedded SIM), которая позволит подключаться к различным операторам без физической замены карточки. Такая же схема используется в недавно представленных часах Apple Watch Series 3, однако новая eSIM будет работать только в том случае, если мобильный оператор поддерживает данную технологию.

Несмотря на первоначальные прогнозы, в качестве аппаратной платформы для Pixel 2 и Pixel 2 XL выбрали Qualcomm Snapdragon 835. Более компактная модель получит 5-дюймовый экран с разрешением Full HD, а старшая — 6-дюймовый с разрешением Quad HD и поддержкой функции «сжатия» Active Edge. Дисплеи будут защищены стеклом Gorilla Glass 5, а на передней панели можно будет найти сразу два стереодинамика — над экраном и под ним.

По данным инсайдеров, Pixel 2 получит батарею на 2700 мАч, а Pixel 2 XL- на 3250 мАч. Объем оперативной памяти неизвестен (впрочем, вряд ли он будет меньше 3 ГБ), а вот размер встроенной памяти можно будет выбирать из двух вариантов — 64 ГБ и 128 ГБ. Оба смартфона получат защиту от влаги по стандарту IP67, а также типичный набор из одной фронтальной и одной основной камеры (никаких сдвоенных камер, как у конкурентов из Apple и Samsung).

Напомним, что ранее сообщалось о ценах на новинки, которые будут стоить $650 и $750 за модель Pixel 2 с хранилищем на 64 ГБ и 128 ГБ, а также $850 и $950 за модель Pixel 2 XL с тем же объемом памяти соответственно.

Источник: GSMArena