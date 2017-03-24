Instagram будет размывать «деликатные» фото и видео, прежде чем показывать их пользователю

Администрация Instagram всегда была весьма принципиальной по отношению к фотографиям и видеороликам, выходящим за пределы «нормальных». Они либо проходили цензуру компании, либо без лишних разговоров удалялись с сайта. И вот сейчас сервис решил изменить свою бескомпромиссную позицию. Начиная с этого момента, все фотографии и видеоролики в Instagram, носящие «деликатный характер», будут размываться и обозначаться специальной пометкой с перечеркнутым глазом.

Данный специальный защитный механизм будет применяться к контенту, который хоть и не нарушает правила сервиса напрямую, но выступает объектом жалоб со стороны пользователей. То есть, если кто-то пожалуется на публикацию, а команда модераторов Instagram посчитает жалобу обоснованной, а содержание фото/видео – деликатным, то она размывается и помечается соответствующим образом. Помимо иконки с перечеркнутым глазом отображается следующее предупреждение: «Это Фото содержит потенциально неприемлемые материалы, которые могут показаться людям неприятными или оскорбительными». Для того, чтобы посмотреть скрытое изображение, необходимо нажать на надпись «Смотреть фото», после чего «ширма» опустится.

Одновременно Instagram объявил о доступности двухфакторной аутентификации для всех желающих (включить ее можно в настройках приложения) и запустил специальный сайт Instagram Together, где собрана информация о различных инструментах, гарантирующих удобство и безопасность при работе с сервисом.

Источник: Instagram