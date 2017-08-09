Instagram начал тестирование совместных прямых трансляций

Начиная со вчерашнего дня, социальная сеть Instagram приступила к тестированию функции проведения совместных трансляций живого видео. Об этом разработчики рассказали в официальном блоге сервиса.

Разработчики рассчитывают, что данная функция, кроме прочего, поможет некоторым избавиться от страха перед новым, разделив его с другими пользователями.

Добавить человека в видеотрансляцию можно, нажав соответствующую кнопку «Добавить» в правом нижнем углу приложения. После этого изображения делиться на две части. При совместных трансляциях зрителям доступны те же возможности, что и при обычных одиночных выступлениям: они могут оставлять лайки и комментарии в чате эфира. Автор трансляции может в любой момент удалить гостя и пригласить кого-то другого, или же гости могут сами покидать эфир.

По завершении трансляции видео можно разместить в Истории или просто удалить из сервиса, нажав кнопку «Отменить».

В Instagram отмечают, что с момента запуска трансляций живого видео в ноябре прошлого года функцией воспользовались миллионы людей, чтобы общаться со своими друзьями и подписчиками просто и непринужденно.

Сейчас новая функция совместных трансляций доступна лишь небольшой части пользователей Instagram, но разработчики обещают полноценный запуск доступностью в глобальном масштабе в ближайшие месяцы.

Источник: Instagram