Instagram перешагнула отметку в 800 млн пользователей (↑100 млн с апреля)

На мероприятии Advertising Week в Нью-Йорке вице-президент по глобальным маркетинговым решениям Instagram Кэролин Эверсон поделилась свежими данными о количестве пользователей популярной соцсети, пишет CNBC. По заявлению Кэролин Эверсон, с апреля, когда была взята планка 700 млн человек, ежемесячная аудитория сервиса увеличилась еще на 100 млн человек, перешагнув отметку в 800 млн человек. При этом число пользователей Instagram, пользующихся сервисов ежедневно, пересекло рубеж в 500 млн человек.

Кстати, в последнем квартальном отчете компании Twitter сказано, что ее сервисом пользуется 328 млн человек. То есть, сейчас Instagram по количеству пользователей более чем вдвое обходит Twitter. Отметим, что впервые Instagram обогнал Twitter по количеству пользователей в декабре 2014 года. Тогда число пользователей Twitter составляло 284 млн человек, а число пользователей Instagram — 300 млн. Только за последние два года аудитория Instagram выросла более чем вдвое.

Разделом Instagram Stories сейчас ежемесячно пользуется 200 млн человек, что уже заметно больше, чем у сервиса Snapchat (161 млн пользователей), который изначально популяризировал эту функциональность.

Также было сказано, что за год время, которое пользователи Instagram тратят на просмотр видео, выросло на 80%, а количество публикуемых ежедневно видеороликов — вчетверо.

Источник: CNBC