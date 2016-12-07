Instagram позволяет теперь лайкать и отключать комментарии, а также удалять подписчиков без их блокировки

Популярный социальный сервис для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram анонсировал несколько новых функций, которые в ближайшее время станут доступны пользователям на обеих ключевых мобильных платформах (читай – Android и iOS). Соответствующее обновление уже разворачивается для совместимых устройств, процесс этот может занять определенное время.

Что касается обещанных новшеств, во-первых, это возможность ставить лайки для комментариев и полностью отключать возможность комментирования отдельных публикаций. Ранее эта возможность была доступна ограниченному числу пользователей в рамках программы тестирования, но теперь воспользоваться ею смогут все желающие.

После установки оговариваемого обновления для активации функции отключения комментариев нужно будет открыть раздел «Дополнительные настройки» перед публикацией сообщения и воспользоваться опцией «Отключить комментарии». Сообщается, что при желании пользователь сможет в любой момент снова включить комментарии, воспользовавшись соответствующим пунктом из меню, которое скрывается под троеточием. В отличие от Facebook, где лента комментариев организуется схожим с лентой новостей образом, в Instagram комментарии не будут алгоритмически ранжироваться в зависимости от количества лайков.

Еще одним новшеством в обновленной версии приложения станет возможность удаления подписчиков без необходимости их предварительной блокировки. Более того, этот процесс будет проходить без особого шума. Никаких уведомлений о том, что их удалили, подписчики того или иного пользователя получать не будут. Чтобы выполнить это действие, нужно воспользоваться соответствующим пунктом меню «…» на профиле попавшего в немилость подписчика из списка.

Ну и последнее по счету, но не по важности, нововведение – функция, позволяющая на условиях полной анонимности сообщить о другом пользователя, который потенциально может навредить себе. С человеком, на которого указали, связываются сотрудники организаций, которые оказывают нужную психологическую поддержку в таких случаях. Администрация сервиса утверждается, что специальные команды, созданные по всему миру, обеспечивают работу службы в режиме 24/7.

Источник: Instagram