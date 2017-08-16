Instagram вводит ветвление в комментариях

Одновременно с обновлением дизайна фирменного приложения для мобильных устройств компания Facebook сообщила о небольшом визуальном изменении в еще одном своем продукте. Речь о социальной сети Instagram.

Изменение касается функциональности комментариев, а конкретнее их способа отображения. До этого комментарии к той или иной записи в Instagram, даже если это были ответы на сообщения других пользователей, выстаивались в одну линию в хронологическом порядке. Теперь же они получили более упорядоченный вид с разветвлениями. То есть, при ответе на определенные комментарии будут создаваться отдельные ветки обсуждений. Отметим, у Facebook ветки обсуждений в комментариях существуют с незапамятных времен, а точнее – с 2013 года.

Данное улучшение упрощает отслеживание обсуждение различных тем беседы, которые существуют в комментариях к записи.

Вот наглядный пример того, как теперь будут выглядеть комментарии в Instagram:

И хотя разработчики Instagram об этом не упоминают, можно смело предположить, что система здесь работает так же, как у Facebook. То есть, не стоит ожидать разветвленной многоуровневой структуры. Больше чем одну ветку обсуждений при ответе на чей-либо комментарий создать не получится.

Распространение обновления Instagram по всему миру уже началось.

Источник: The Verge