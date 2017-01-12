Instagram запускает рекламу в разделе Stories, которым ежедневно пользуется 150 миллионов человек

Похоже, что функция Stories, которую Instagram целиком и полностью позаимствовал у своего конкурента Snapchat, в будущем станет одним из главных источников дохода сервиса. Дело в том, что на данный момент этим разделом активно пользуется примерно 150 млн пользователей (в октябре прошлого года было 100 млн пользователей). Грех упускать столь ценную возможность заработать, подумал Instagram, и запустил рекламу в Stories.

Первое время новые возможности рекламы будут доступны ограниченному числу партнеров сервиса. Сообщается о 30 компаниях, среди которых Netflix, Nike и Airbnb, допущенных к тестированию. Стоимость рекламы будет рассчитываться на основе аукциона, а тарификация стартует от 1000 показов.

Реклама в разделе Instagram Stories по формату не будет отличаться от обычных «историй». То есть, это будут5-секундные демонстрации различных фотографий, либо короткие видеоролики длительностью 15 секунд. Рекламные материалы будут показываться в перерывах между историями обычных людей. Хорошей новостью является то, что рекламные объявления можно будет пропускать, как и любую другую «историю».

Отметим, что функция Instagram Stories появилась в сервисе около пяти месяцев назад и то, что уже сейчас у нее есть 150 млн активных пользователей – впечатляющий результат. Если верить данным издания TechCrunch, то сервисом Snapchat, с которого скопирована эта функция, пользуется такое же количество человек. Еще одно интересное сравнение: «истории» сейчас имеет столько же активных пользователей, сколько и основная лента социальной сети, когда в ней впервые появилась реклама в 2013 году. С тех пор число пользователей Instagram заметно выросло. В декабре прошлого года аудитория Instagram перевалила за отметку 600 миллионов пользователей, причем темпы роста нарастают.

Еще момент — в бизнес-профилях появится подробная статистика «историй». Разработчики ожидают, что этот инструмент поможет бизнесу лучше продвигать свою продукцию.

Источник: recode и instagram