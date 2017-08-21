Intel анонсировала первые процессоры Core 8-го поколения и обещает прирост производительности до 40%

Компания Intel официально анонсировала процессоры Core восьмого поколения. В отличие от предыдущих поколений, когда прирост производительности составлял 5-15%, в данном случае производитель обещает более значительно преимущество по сравнению с чипами 7-го поколения – на уровне 40%. С некоторыми оговорками.

Новое поколение процессоров отличает от предыдущих. Ранее с выпуском каждого нового поколения чипов Intel предлагала либо переход на более тонкий технологический процесс производства (например, с 22 нм Haswell на 14 нм Broadwell), либо существенное обновление микроархитектуры (например, Skylake – существенно улучшенное поколение с 14 нм техпроцессом). Но в последнее время стало очень трудно следовать устоявшейся стратегии «тик-ток», и с выходом процессоров 8-го поколения Intel отошла от устоявшейся схемы.

Анонсированные сегодня процессоры представляют собой некий гибрид обоих методов выпуска новых чипов. Intel впервые применила такой подход, и, тем самым, рискует запутать потребителей. Новые чипы представляют собой модернизированные версии устройств 7-го поколения (Kaby Lake), которые изготавливались по улучшенной 14-нанометровой технологии (14+). В рамках процессоров Core восьмого поколения будут доступны сразу два семейства чипов: Coffee Lake на базе очередной раз улучшенного 14-нанометрового технологического процесса (14++) и Cannon Lake на базе 10-нанометрового технологического процесса.

На текущий момент анонсированы только экономичные мобильные процессоры Intel Core 8-го поколения линейки U Series: два чипа Core i7 и два чипа Core i5. Несмотря на общее сходство внутренней микроархитектуры с предшественниками, новинки обеспечивают прирост производительности до 40% по сравнению с устройствами 7-го поколения. Этого удалось достичь благодаря внедрению двух дополнительных вычислительных ядер. Все анонсированные на текущий момент процессоры 8-го поколения содержат по 4 вычислительных ядра и позволяют обрабатывать по 8 потоков инструкций. Ранее линейка U Series включала лишь 2-ядерные чипы, а 4-ядерные решения предлагались в рамках более производительной серии H. Также повысить производительность удалось благодаря внутренним оптимизациям дизайна, улучшению производственного процесса, повышению частоты в режиме Turbo Boost. Подробные технические характеристики новых процессоров Intel восьмого поколения U Series представлены на следующем слайде.

Новый чипы предназначены для работы с контентом 4K, 3D и VR. В них используется интегрированное графическое решение HD 620, которое стало результатов ребрендинга и внесения незначительных косметических изменений в GPU предыдущего поколения. Повышение производительности, в основном, связано с работой CPU.

Сама Intel позиционирует новые чипы в качестве основы для компьютеров, которыми пользователи будут заменять свои устаревшие системы. При сравнении с системами 5-летней давности можно увидеть существенный прирост производительности. Так, Intel заявляет, что новый Core i5 8250U способен кодировать видео в разрешении 4K в 14,7 раза быстрее, чем сопоставимое решение 5-летней давности. А вот владельцы устройств на базе чипов Kaby Lake вряд ли увидят достаточно оснований для покупки систем с новыми процессорами.

Более подробные сведения о других процессорах восьмого поколения (для производительных ноутбуков, настольных и корпоративных систем) будут оглашены дополнительно.

Готовые устройства на базе процессоров Intel Core 8-го поколения появятся на рынке уже в сентябре.

Источник: The Verge