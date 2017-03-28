Intel анонсировала потребительские накопители Intel Optane Memory с памятью 3D XPoint

Компания Intel анонсировала выпуск памяти на базе технологии Optane для настольных компьютеров. Соответствующие модули позволят существенно повысить производительность компьютера, заявляет производитель.

В новых клиентских модулях Intel Optane Memory применяется память 3D XPoint. Накопители имеют исполнение M.2 NVMe и отличаются невысокой ёмкостью: 16 и 32 ГБ. Они предназначены скорее для кэширования, чем для работы в качестве традиционного системного накопителя. ПО модуля автоматически изучает модели использования компьютера для ускорения выполнения наиболее часто используемых данных. Наиболее заметным будет эффект от использования модуля в системах с традиционным жёстким диском.

Накопитель Intel Optane Memory обеспечивает последовательную скорость чтения до 1200 МБ/с и скорость записи до 280 МБ/с. Типичные задержки при чтении составляют 6 мс, при записи – 16 мс. Количество операций ввода вывода при случайных операциях чтения составляет 300 тыс., при случайных операциях записи – 70 тыс. Энергопотребление модуля в режиме активной эксплуатации составляет 3,5 Вт, в режиме простоя – 0,9-1,2 Вт. Ежедневно на накопитель можно записывать до 100 ГБ данных.

Как отмечает Intel, использование модулей Intel Optane Memory совместно с процессорами Intel Core седьмого поколения позволяет повысить скорость загрузки в 2 раза, увеличить общую производительность системы на 28% и снизить время загрузки игровых уровней на 65% (по сравнению с системой на базе традиционного HDD без модуля Intel Optane Memory). Кроме того, существенно ускоряется и загрузка приложений, например, Microsoft Outlook при использовании Intel Optane Memory загружается, примерно, в 6 раз быстрее, а браузер Chrome – примерно в 5 раз, игры – на 67%.

Однако нужно сделать несколько замечаний относительно использования новых модулей Intel Optane Memory. Для наиболее полного раскрытия их возможностей необходимо использовать и наиболее актуальную аппаратную платформу Intel и программную платформу Microsoft. Кэширование Optane Memory пока что поддерживается лишь в 64-битной редакции ОС Windows 10 и только для загрузочных разделов. Загрузка с кэшированного раздела требует перевода контроллера накопителей в режим RAID. Полная поддержка всех функций Optane Memory реализована в чипсетах серии 200, предназначенных для совместного использования с процессорами Kaby Lake.

Накопители Intel Optane Memory поступят в продажу с 24 апреля по цене $44 и $77 за модели ёмкостью 16 и 32 ГБ.

Источник: Engadget, AnandTech, Intel