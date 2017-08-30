Intel анонсировала улучшенный чип для систем искусственного интеллекта Myriad X

Около года назад Intel выкупила компанию Movidius, которая занималась разработкой решений в сфере искусственного интеллекта. На тот момент специалистами Movidius был создан компактный энергоэффективный процессор Myriad 2, предназначенный для применения в составе дронов, камер и нейронных сетей в виде USB-флэш накопителя.

После приобретения Movidius не прекращались работы по разработке новых чипов для систем искусственного интеллекта. И теперь Intel сообщила о выпуске процессора Myriad X, в состав которого входит нейронный вычислительный блок. Он позволяет чипу лучше интерпретировать поступающую информацию, что повышает его возможности глубокого обучения. Таким образом, дроны, камеры, роботы и другие устройства на базе процессора Myriad X смогут обучаться в режиме реального времени при взаимодействии с окружающим миром.

Вместе с тем, чип Myriad X обеспечивает существенный прирост производительности по сравнению с предшественником. Для новинки заявлена возможность выполнения 4 трлн операций в секунду, а для модели предыдущего поколения этот показатель находился в диапазоне 1-1,5 трлн операций в секунду. А в задачах, требующих одновременной работы нескольких нейронных сетей, прирост производительности достигает 10-кратного значения. При этом новинка сохранила компактные размеры (8,8х8,1 мм) и сопоставима по габаритам с небольшой монетой.

Источник: Engadget