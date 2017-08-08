Intel опубликовала все характеристики высокопроизводительных процессоров Core i9 семейства Skylake-X

Представленные в ходе недавней выставки Computex высокопроизводительные настольные процессоры Intel Core i9 Skylake-X с 18-ядерной моделью во главе уже успели наделать немало шума, хотя сам анонс чипов оказался не слишком богатым на технические подробности. Но вот сейчас производитель восполнил пробел и опубликовал все характеристики процессоров Core i9 поколения Skylake-X.

Напомним, новые процессоры изготавливаются по улучшенному 14-нанометровому техпроцессу и имеют исполнение LGA 2066. Они рассчитаны на работу совместно с набором системной логики Intel X299 Express. Чипсет, помимо поддержки разгона, предоставляет разработчикам системных плат 24 линии PCIe 3.0, восемь портов SATA 6 Гбит/с, 10 портов USB 3.0, поддержку Intel RST for PCIe 3.0 (до x4 M.2) и шины DMI 3.0. Также в Intel X299 Express реализованы фирменные технологии Intel Management Engine 11.6 (Consumer) и Intel Platform Trust Technology 3.0.

Флагманская 18-ядерная модель Core i9-7980XE будет работать на базовой частоте 2,6 ГГц, но технология Turbo Boost 2.0 позволит поднять базовую планку до 4,2 ГГц. А с Turbo Boost 3.0, которая повышает производительность двух самых быстрых процессорных ядер, можно достичь даже еще более высокой частоты 4,4 ГГц. Это немного ниже максимальной частоты Intel Core i7-7700K (4,5 ГГц), нынешнего самого производительного настольного процессора компании для массового сегмента. По сути, это означает, что для игр однопоточной производительности этого 18-ядерного монстра должно быть более чем достаточно.

Некоторым может показаться немного странным то, что базовая частота самого мощного процессора компании ниже 3 ГГц, но с точки зрения энергоэффективности тут гораздо важнее то, насколько она сможет повышаться при выполнении сценариев, где действительно нужна дополнительная вычислительная мощность.

Что касается других видных представителей семейства Skylake-X, 16-ядерная модель Core i9-7960X работает на частотах 2,8-4,4 ГГц, а у 14-ядерной базовая частота установлена на отметке 3,1 ГГц. Как обычно, процессоры с меньшим количеством физических ядер предлагают более высокие рабочие частоты при более низком TDP.

Полноценно судить о производительности данных чипов можно будет только после появления результатов беспристрастного тестирования. Но возможно, кому-то будут интересны и собственные внутренние тесты Intel. По данным компании, 16-ядерному Core i9 в системе с видеокартой NVIDIA GTX 1080Ti удалось продемонстрировать результат в 3200 баллов в многопоточном тесте Cinebench R15. Это ниже результата 24-ядерного Xeon E5 2697 (база данных 3D Fluff). В то же время результат четырехъядерного i7-7700K в этом же тесте составляет всего 966 баллов.

12-ядерная модель Core i9-7920X поступит в продажу 28 августа, тогда как старшие 14- и 18-ядерные станут доступны только 25 сентября. Остальные младшие модели семейства Skylake-X доступны для покупки прямо сейчас.

На всякий случай приводим таблицу с характеристиками, в которой собраны и старшие, и младшие представители семейства Skylake-X:

Модель Ядер / потоков Базовая частота, ГГц Частота Turbo Clock 2.0, ГГц Частота Turbo Clock 3.0, ГГц Кэш- памяти L3, МБ Контроллер памяти Линий PCIe TDP, Вт Рекомендованная розничная цена, $ (в партия по 1000 шт) Core i9-7980XE 18/36 2,6 4,2 4,4 24,75 4х DDR4-2666 44 165 1999 Core i9-7960X 16/32 2,8 4,2 4,4 22 4х DDR4-2666 44 165 1699 Core i9-7940X 14/28 3,1 4,3 4,4 19,25 4х DDR4-2666 44 165 1399 Core i9-7920X 12/24 2,9 4,3 4,5 16,5 4х DDR4-2666 44 140 1189 Core i9-7900X 10/20 3,3 4,3 4,5 13,75 4х DDR4-2666 44 140 999 Core i7-7820X 8/16 3,6 4,3 4,5 11 4х DDR4-2666 28 140 599 Core i7-7800X 6/12 3,5 4,0 — 8,25 4х DDR4-2400 28 140 389 Core i7-7740X 4/8 4,3 4,5 — 8 2х DDR4-2666 16 112 369 Core i5-7640X 4/4 4,0 4,2 — 6 2х DDR4-2666 16 112 242

Источник: Engadget