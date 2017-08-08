Intel опубликовала все характеристики высокопроизводительных процессоров Core i9 семейства Skylake-X
Представленные в ходе недавней выставки Computex высокопроизводительные настольные процессоры Intel Core i9 Skylake-X с 18-ядерной моделью во главе уже успели наделать немало шума, хотя сам анонс чипов оказался не слишком богатым на технические подробности. Но вот сейчас производитель восполнил пробел и опубликовал все характеристики процессоров Core i9 поколения Skylake-X.
Напомним, новые процессоры изготавливаются по улучшенному 14-нанометровому техпроцессу и имеют исполнение LGA 2066. Они рассчитаны на работу совместно с набором системной логики Intel X299 Express. Чипсет, помимо поддержки разгона, предоставляет разработчикам системных плат 24 линии PCIe 3.0, восемь портов SATA 6 Гбит/с, 10 портов USB 3.0, поддержку Intel RST for PCIe 3.0 (до x4 M.2) и шины DMI 3.0. Также в Intel X299 Express реализованы фирменные технологии Intel Management Engine 11.6 (Consumer) и Intel Platform Trust Technology 3.0.
Флагманская 18-ядерная модель Core i9-7980XE будет работать на базовой частоте 2,6 ГГц, но технология Turbo Boost 2.0 позволит поднять базовую планку до 4,2 ГГц. А с Turbo Boost 3.0, которая повышает производительность двух самых быстрых процессорных ядер, можно достичь даже еще более высокой частоты 4,4 ГГц. Это немного ниже максимальной частоты Intel Core i7-7700K (4,5 ГГц), нынешнего самого производительного настольного процессора компании для массового сегмента. По сути, это означает, что для игр однопоточной производительности этого 18-ядерного монстра должно быть более чем достаточно.
Некоторым может показаться немного странным то, что базовая частота самого мощного процессора компании ниже 3 ГГц, но с точки зрения энергоэффективности тут гораздо важнее то, насколько она сможет повышаться при выполнении сценариев, где действительно нужна дополнительная вычислительная мощность.
Что касается других видных представителей семейства Skylake-X, 16-ядерная модель Core i9-7960X работает на частотах 2,8-4,4 ГГц, а у 14-ядерной базовая частота установлена на отметке 3,1 ГГц. Как обычно, процессоры с меньшим количеством физических ядер предлагают более высокие рабочие частоты при более низком TDP.
Полноценно судить о производительности данных чипов можно будет только после появления результатов беспристрастного тестирования. Но возможно, кому-то будут интересны и собственные внутренние тесты Intel. По данным компании, 16-ядерному Core i9 в системе с видеокартой NVIDIA GTX 1080Ti удалось продемонстрировать результат в 3200 баллов в многопоточном тесте Cinebench R15. Это ниже результата 24-ядерного Xeon E5 2697 (база данных 3D Fluff). В то же время результат четырехъядерного i7-7700K в этом же тесте составляет всего 966 баллов.
12-ядерная модель Core i9-7920X поступит в продажу 28 августа, тогда как старшие 14- и 18-ядерные станут доступны только 25 сентября. Остальные младшие модели семейства Skylake-X доступны для покупки прямо сейчас.
На всякий случай приводим таблицу с характеристиками, в которой собраны и старшие, и младшие представители семейства Skylake-X:
|Модель
|Ядер / потоков
|Базовая частота, ГГц
|Частота Turbo Clock 2.0, ГГц
|Частота Turbo Clock 3.0, ГГц
|Кэш- памяти L3, МБ
|Контроллер памяти
|Линий PCIe
|TDP, Вт
|Рекомендованная розничная цена, $ (в партия по 1000 шт)
|Core i9-7980XE
|18/36
|2,6
|4,2
|4,4
|24,75
|4х DDR4-2666
|44
|165
|1999
|Core i9-7960X
|16/32
|2,8
|4,2
|4,4
|22
|4х DDR4-2666
|44
|165
|1699
|Core i9-7940X
|14/28
|3,1
|4,3
|4,4
|19,25
|4х DDR4-2666
|44
|165
|1399
|Core i9-7920X
|12/24
|2,9
|4,3
|4,5
|16,5
|4х DDR4-2666
|44
|140
|1189
|Core i9-7900X
|10/20
|3,3
|4,3
|4,5
|13,75
|4х DDR4-2666
|44
|140
|999
|Core i7-7820X
|8/16
|3,6
|4,3
|4,5
|11
|4х DDR4-2666
|28
|140
|599
|Core i7-7800X
|6/12
|3,5
|4,0
|—
|8,25
|4х DDR4-2400
|28
|140
|389
|Core i7-7740X
|4/8
|4,3
|4,5
|—
|8
|2х DDR4-2666
|16
|112
|369
|Core i5-7640X
|4/4
|4,0
|4,2
|—
|6
|2х DDR4-2666
|16
|112
|242
Источник: Engadget