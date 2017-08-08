Intel опубликовала все характеристики высокопроизводительных процессоров Core i9 семейства Skylake-X

Intel опубликовала все характеристики высокопроизводительных процессоров Core i9 семейства Skylake-X

Представленные в ходе недавней выставки Computex высокопроизводительные настольные процессоры Intel Core i9 Skylake-X с 18-ядерной моделью во главе уже успели наделать немало шума, хотя сам анонс чипов оказался не слишком богатым на технические подробности. Но вот сейчас производитель восполнил пробел и опубликовал все характеристики процессоров Core i9 поколения Skylake-X.

Напомним, новые процессоры изготавливаются по улучшенному 14-нанометровому техпроцессу и имеют исполнение LGA 2066. Они рассчитаны на работу совместно с набором системной логики Intel X299 Express. Чипсет, помимо поддержки разгона, предоставляет разработчикам системных плат 24 линии PCIe 3.0, восемь портов SATA 6 Гбит/с, 10 портов USB 3.0, поддержку Intel RST for PCIe 3.0 (до x4 M.2) и шины DMI 3.0. Также в Intel X299 Express реализованы фирменные технологии Intel Management Engine 11.6 (Consumer) и Intel Platform Trust Technology 3.0.

Флагманская 18-ядерная модель Core i9-7980XE будет работать на базовой частоте 2,6 ГГц, но технология Turbo Boost 2.0 позволит поднять базовую планку до 4,2 ГГц. А с Turbo Boost 3.0, которая повышает производительность двух самых быстрых процессорных ядер, можно достичь даже еще более высокой частоты 4,4 ГГц. Это немного ниже максимальной частоты Intel Core i7-7700K (4,5 ГГц), нынешнего самого производительного настольного процессора компании для массового сегмента. По сути, это означает, что для игр однопоточной производительности этого 18-ядерного монстра должно быть более чем достаточно.

Некоторым может показаться немного странным то, что базовая частота самого мощного процессора компании ниже 3 ГГц, но с точки зрения энергоэффективности тут гораздо важнее то, насколько она сможет повышаться при выполнении сценариев, где действительно нужна дополнительная вычислительная мощность.

Что касается других видных представителей семейства Skylake-X, 16-ядерная модель Core i9-7960X работает на частотах 2,8-4,4 ГГц, а у 14-ядерной базовая частота установлена на отметке 3,1 ГГц. Как обычно, процессоры с меньшим количеством физических ядер предлагают более высокие рабочие частоты при более низком TDP.

Полноценно судить о производительности данных чипов можно будет только после появления результатов беспристрастного тестирования. Но возможно, кому-то будут интересны и собственные внутренние тесты Intel. По данным компании, 16-ядерному Core i9 в системе с видеокартой NVIDIA GTX 1080Ti удалось продемонстрировать результат в 3200 баллов в многопоточном тесте Cinebench R15. Это ниже результата 24-ядерного Xeon E5 2697 (база данных 3D Fluff). В то же время результат четырехъядерного i7-7700K в этом же тесте составляет всего 966 баллов.

12-ядерная модель Core i9-7920X поступит в продажу 28 августа, тогда как старшие 14- и 18-ядерные станут доступны только 25 сентября. Остальные младшие модели семейства Skylake-X доступны для покупки прямо сейчас.

На всякий случай приводим таблицу с характеристиками, в которой собраны и старшие, и младшие представители семейства Skylake-X:

МодельЯдер / потоковБазовая частота, ГГцЧастота Turbo Clock 2.0, ГГцЧастота Turbo Clock 3.0, ГГцКэш- памяти L3, МБКонтроллер памятиЛиний PCIeTDP, ВтРекомендованная розничная цена, $ (в партия по 1000 шт)
Core i9-7980XE18/362,64,24,424,754х DDR4-2666441651999
Core i9-7960X16/322,84,24,4224х DDR4-2666441651699
Core i9-7940X14/283,14,34,419,254х DDR4-2666441651399
Core i9-7920X12/242,94,34,516,54х DDR4-2666441401189
Core i9-7900X10/203,34,34,513,754х DDR4-266644140999
Core i7-7820X8/163,64,34,5114х DDR4-266628140599
Core i7-7800X6/123,54,08,254х DDR4-240028140389
Core i7-7740X4/84,34,582х DDR4-266616112369
Core i5-7640X4/44,04,262х DDR4-266616112242

 

Источник: Engadget

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