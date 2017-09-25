Intel отправила на покой свою автономную гарнитуру виртуальной реальности Project Alloy

Ранее обещанные автономные гарнитуры виртуальной реальности, построенные на платформе Intel Project Alloy, не выйдут ни в этом, ни в следующем году. Точнее говоря, устройства на этой многообещающей платформе не выйдут вообще, поскольку Intel полностью свернула проект, он не снискал ожидаемого интереса у партнеров.

Процессорный гигант ожидаемо не стал вдаваться в подробности и рассказывать, что именно пошло не так и почему очередной из его многообещающих на первый взгляд проектов потерпел неудачу. Но вполне можно предположить, что производственные партнеры Intel вроде Asus, Acer и Dell могли отдать предпочтение гарнитурам смешанной реальности на платформе Microsoft Mixed Reality, о которых мы вспоминали буквально на прошлой неделе, когда писали о запланированном на 3 октября специальном мероприятии Microsoft.

Еще одна возможная причина – недостаточно высокая производительность подобных устройств. По крайней мере, такой вывод можно сделать на основании заявления главы подразделения Intel Virtual Reality Center of Excellence Кима Паллистера ресурсу PC World. По его словам, в какой-то момент в Intel поняли, что автономная гарнитура «вовсе не обязательно является оптимальным форм-фактором» и сильно уступает по производительности устройствами, предназначенным для использования вместе с ПК.

Так или иначе, закрытие проекта Project Alloy вовсе не означает, что Intel больше не интересен сегмент AR/VR. Теперь процессорный гигант сконцентрируется на технологии WiGig, которая призвана сделать гарнитуры VR беспроводными, и прочих разработках в области виртуальной реальности. В компании также отмечают, что извлекли из Project Alloy хороший урок на будущее.

Отметим, что в последнее время Intel все больше проявляет интерес к сегменту контента виртуальной реальности. В марте список покупок процессорного гиганта пополнился компанией Replay Technologies, фирменная технология (freeD) которой широко используется для трансляции спортивных состязаний с углом обзора 360 градусов.

Источник: Engadget