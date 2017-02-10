Intel: производительность процессоров Cannon Lake будет примерно на 15% выше, чем у Kaby Lake

Во время проведения встречи с инвесторами представители компании Intel рассказали о производительности готовящихся к выпуску процессоров.

Так, по заверениям Intel, новые процессоры Core 8-го поколения (кодовое название Cannon Lake) обеспечат прирост производительности на уровне 15% по сравнению с нынешними чипами 7-го поколения (Kaby Lake). Таким образом, они обеспечат более высокий прирост производительности, чем процессоры Kaby Lake по сравнению со своими предшественниками Skylake. Напомним, прирост производительности чипов Kaby Lake был обеспечен, в основном, более высокими рабочими частотами. Хотя Intel тоже заявляет о 15%-ом приросте производительности.

Напомним, во время проведения выставки CES 2017 компания Intel заявила, что процессоры Cannon Lake будут представлены в третьем квартале 2017 года. Скорее всего, речь идёт о мобильных чипах, изготовленных по нормам 10-нанометрового технологического процесса. Настольные версии процессоров нового поколения, вероятно, будут выпущены позже. И, судя по слайду, выпускать их планируется по нормам 14-нанометрового техпроцесса.

Источник: techpowerup