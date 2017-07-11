Intel сокращает производство настольного CPU Pentium G4560, чтобы тот не портил продажи линейки Core i3

Двухъядерный настольный процессор Intel Pentium G4560 поколения Kaby Lake, выпускаемый в исполнении LGA 1151, оказался настолько хорош, что начал создавать проблемы для самой компании. Говоря более конкретно, данная модель перетянула на себя все внимание и оставила своих ровесников из стана Core i3 без достойных продаж. Иными словами, возник эффект «каннибализации». И Intel придумала эффективное решение этой «проблемы». Как сообщает ресурс DigiWorthy, процессорный гигант решил сократить объемы производства модели Pentium G4560, чтобы подорвать его доступность и таким образом вынудить пользователей покупать более дорогие Core i3.

Все дело в том, что все процессоры Intel Pentium поколения Kaby Lake получили поддержку технологии Hyper-Threading и увеличенный с 2 до 3 МБ объем кэш-памяти третьего уровня – два ключевые особенности, которые Intel в прошлом использовала для дифференциации линеек Pentium и Core i3. Включение поддержки технологии Hyper-Threading, обеспечившее удвоенное число логических потоков, и увеличение объема кэш-памяти третьего уровня сильно расширило область применения процессоров Intel Pentium.

После этих изменений из «козырей» у Core i3 осталась поддержка набора инструкций AVX 2.0, немного более высокая рабочая частота и более производительная встроенная графика. Но, похоже, подавляющее большинство покупателей сочли эти аргументы недостаточно весомыми, чтобы переплачивать – процессор Pentium G4560 при заказе оптом партиями от 1000 штук и более стоит $64 за штука против $117 у самого дешевого Core i3 поколения Kaby Lake.

Остается надеяться, что сокращение объемом производства все и закончится, и компания не прибегнет к более радикальным действиям.

Источник: DigiWorthy