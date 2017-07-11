Intel сокращает производство настольного CPU Pentium G4560, чтобы тот не портил продажи линейки Core i3

Intel сокращает производство настольного CPU Pentium G4560, чтобы тот не портил продажи линейки Core i3

Двухъядерный настольный процессор Intel Pentium G4560 поколения Kaby Lake, выпускаемый в исполнении LGA 1151, оказался настолько хорош, что начал создавать проблемы для самой компании. Говоря более конкретно, данная модель перетянула на себя все внимание и оставила своих ровесников из стана Core i3 без достойных продаж. Иными словами, возник эффект «каннибализации». И Intel придумала эффективное решение этой «проблемы». Как сообщает ресурс DigiWorthy, процессорный гигант решил сократить объемы производства модели Pentium G4560, чтобы подорвать его доступность и таким образом вынудить пользователей покупать более дорогие Core i3.

Все дело в том, что все процессоры Intel Pentium поколения Kaby Lake получили поддержку технологии Hyper-Threading и увеличенный с 2 до 3 МБ объем кэш-памяти третьего уровня – два ключевые особенности, которые Intel в прошлом использовала для дифференциации линеек Pentium и Core i3. Включение поддержки технологии Hyper-Threading, обеспечившее удвоенное число логических потоков, и увеличение объема кэш-памяти третьего уровня сильно расширило область применения процессоров Intel Pentium.

После этих изменений из «козырей» у Core i3 осталась поддержка набора инструкций AVX 2.0, немного более высокая рабочая частота и более производительная встроенная графика. Но, похоже, подавляющее большинство покупателей сочли эти аргументы недостаточно весомыми, чтобы переплачивать – процессор Pentium G4560 при заказе оптом партиями от 1000 штук и более стоит $64 за штука против $117 у самого дешевого Core i3 поколения Kaby Lake.

Остается надеяться, что сокращение объемом производства все и закончится, и компания не прибегнет к более радикальным действиям.

Источник: DigiWorthy

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