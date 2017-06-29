Intel SSD 545s — новый доступный SSD-накопитель на основе 64-слойной флеш-памяти TLC 3D NAND

Компания Intel представила новый SSD-накопитель 545s, который является первым коммерческим продуктом на основе 64-слойной флеш-памяти TLC 3D NAND. Модель поддерживает SATA-интерфейс и позиционируется производителем как устройство среднего класса для конечных пользователей.

Отметим, что данный накопитель является преемником прошлогодней модели Intel SSD 540s. На момент выхода этого SSD у Intel еще не была готова собственная флеш-память 3D NAND, поэтому разработчиком пришлось использовать комплектующие сторонних компаний — 16 нм TLC-память от SK Hynix и контроллер Silicon Motion SM2258.

В новой модели Intel SSD 545s комания установила новую версию микроконтроллера Silicon Motion SM2259, однако в качестве чипов памяти была использована собственная разработка — 64-слойная флеш-память TLC 3D NAND второго поколения.

Первым на рынок выйдет версия на 512 ГБ с ориентировочной стоимостью $179, однако в ближайшие недели ожидается выход моделей другой емкости. В итоге, полная линейка будет включать модели емкостью от 128 ГБ до 2 ТБ, в форматах 2,5-дюйма и M.2 NVMe.

Отметим, что издание Anandtech уже успело провести первые тесты накопителя Intel SSD 540s, которые позволяют оценить его производительность.

Источник: The Verge