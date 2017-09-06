Intel удалось избежать рекордного штрафа за нечестную конкуренцию в Европе, но точка в этом вопросе пока еще не поставлена
Европейский суд (Court Justice of the European Union, ECJ) — высшая судебная инстанция Европейского союза — отменил и направил на новое рассмотрение решение Еврокомиссии, в 2009 году наложившей на Intel за нарушение европейского антимонопольного законодательства рекордный штраф в размере 1,06 млрд. евро. То, что Intel удалось выиграть апелляцию в Европейском суде – это не только большая победа для процессорного гиганта, но и своего рода лучик надежды для других технологических компаний, почерпающих от государственного рэкета вовлеченных в антимонопольные разбирательства в Европе.
Решение ECJ вовсе не означает полной отмены решения Еврокомиссии, а возвращает дело обратно в суд первой инстанции на повторное рассмотрение. Свое решение ECJ мотивировал тем, что в прошлый раз судом не были изучены должным образом материалы по экспертной оценке «As-Efficient-Competitor», технической оценки того, как действия Intel повлияли на конкурентоспособность других компаний. В общем, новый вердикт означает, что пока что Intel смогла избежать выплаты огромного штрафа, но само разбирательство еще не окончено и, вероятно, затянется еще на несколько лет.
Источник: engadget
- В 2009 году Еврокомиссия по итогам расследования, которое длилось целых восемь лет, обвинила Intel в нечестной конкуренции. Говоря точнее, Intel уличили в предоставлении производителям компьютеров чрезмерных «скидок» за использование исключительно ее продукции и незаконных выплатах за задержки с выпуском и отказ от выпуска моделей с компонентами AMD. В числе подкупленных Intel назывались Acer, Dell, HP, Lenovo и NEC.
-
- За нарушение европейского антимонопольного законодательства Intel предписали штраф, определив его размер, равным 4,15% от годового оборота (существующие в Евросоюзе нормы позволяют накладывать штраф в размере до 10% годового оборота). На тот момент этот штраф – 1,06 млрд. евро – стал самым большим в истории как Intel, так и Евросоюза. Но в июне этого года рекорд был обновлен – Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро.