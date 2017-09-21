Intel в четвертый раз переносит сроки выхода 10-нм процессоров Cannonlake, на сей раз конец 2018 года

Ресурс DigiTimes со ссылкой на представителей цепочки поставок пишет, что компания Intel снова перенесла сроки выпуска нового поколения процессоров Cannon Lake, которые первыми должны освоить нормы 10 нм.

Если быть точным, то речь уже о четвертом переносе. Изначально запуск Cannonlake был запланирован на конец 2016 года, затем переход на новый техпроцесс сначала отложили на начало 2017 года, а потом на конец 2017 года. Теперь же сообщается, что в этом году новых CPU можно не ждать, поскольку они увидят свет лишь в конце следующего года. Тем временем основным предложением из ассортимента Intel для настольных, мобильных и прочих ПК будут оставаться нынешние процессоры Core восьмого поколения (Coffee Lake). Кроме того, во второй половине 2018 года ожидается выпуск новых 8-ядерных настольных моделей для массового сегмента (MSDT).

Отставание от графика и неоднократные переносы сроков в последнее время для Intel стали обычным делом и этому уже давно никого не удивляет. Но здесь получается накладка – на конец следующего года намечен выход процессоров Ice Lake, которые будут производиться по обновленному 10-нанометровому техпроцессу. Конечно, Intel может перенести Ice Lake на начало 2019 года. Тем не менее, если верить источнику, производители ноутбуков уже склоняются к тому, чтобы полностью проигнорировать чипы Cannon Lake и подождать выхода Ice Lake. Остается добавить, что подобное уже раньше случалось – присутствие пятого поколения процессоров Intel Core (Broadwell) в мобильной и настольном (MSDT) сегментах было минимальным.

Источник: DigiTimes