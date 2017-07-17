Intel выпустила несколько новых процессоров Kaby Lake для различных сегментов рынка

Модельный ряд процессоров Intel Core 7-го (семейство Kaby Lake) поколения пополнился несколькими новыми чипами, которые предназначены для ноутбуков, настольных систем и корпоративного сегмента.

Представленные процессоры Core i3 основаны на новом степпинге S-0. Выпускавшиеся ранее чипы использовали степпинг B-0. Настольные устройства имеют следующие характеристики:

Core i3-7340 – 4,2 ГГц, 4 МБ кэш-память, TDP 51 Вт;

Core i3-7320T – 3,6 ГГц, 4 МБ кэш-память, TDP 35 Вт;

Core i3-7120 – 4,0 ГГц, 3 МБ кэш-память, TDP 51 Вт;

Core i3-7120T – 3,5 ГГц, 3 МБ кэш-память, TDP 35 Вт.

Для ноутбуков также доступно четыре новых процессора:

Core i3-7007U – 2 ядра, 4 потока, 2,1 ГГц, 3 МБ кэш-память;

Core i3-7110U – 2 ядра, 4 потока, 2,6 ГГц, 3 МБ кэш-память;

Core i5-7210U – 2 ядра, 4 потока, 2,5/3,3 ГГц, 3 МБ кэш-память;

Core i7-7510U – 2 ядра, 4 потока, 2,7/3,7 ГГц, 4 МБ кэш-память.

Кроме того, представлен процессор Xeon E3-1285 v6. Он работает на штатной частоте 4,1 ГГц, а частота в Turbo режиме составляет 4,5 ГГц. За повышенную по сравнению с чипом Xeon E3-1275 v6 частоту (+300 МГц) пришлось заплатить увеличением показателя TDP на 19 Вт – до 91 Вт. В устройстве используется интегрированное графическое ядро Intel HD P630.

Источник: techpowerup